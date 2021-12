AirTag-Schlüsselanhänger: 4 Stück für 8 Euro

Die Anschaffung von Apples AirTags ist in der Regel mit Folgekosten verbunden. Will man die Dingefinder an eine Schlüsselbund oder dergleichen hängen, so kann man teils horrende Summen für das entsprechende Zubehör ausgeben. Wenn es möglichst günstig sein soll, werft einen Blick auf die Silikon-Schutzhüllen von Syncwire. Hier bekommt ihr das 4er-Pack gerade für schlanke 8,32 Euro, wenn ihr an der Kasse unseren Rabattcode GKJDKROA eingebt.

Das AirTag-Zubehör-Set von Syncwire beinhaltet jeweils zwei schwarze und zwei türkisfarbene Hüllen aus robustem Silikon sowie die passenden Schlüsselringe. Wir haben die Anhänger bereits ausprobiert, die Hülle macht einen stabilen Eindruck, besonders positiv fällt uns der feste Rand um die Öffnung auf, mit dessen Hilfe der AirTag zuverlässig in der Hülle gehalten wird – anderes Billigzubehör zeigt in diesem Bereich deutliche Schwächen. Die mitgelieferten Schlüsselringe sind mit einem angenehmen Karabinerverschluss ausgestattet, der mittels einer integrierten Feder automatisch schließt.

Unterm Strich kann man den AirTag-Hüllen von Syncwire insbesondere zum aktuellen Aktionspreis ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bescheinigen. Wer schnell bestellt, erhält das Zubehör noch vor Weihnachten. Ohnehin muss darauf hingewiesen werden, dass dieses Angebot sowohl von der Stückzahl als auch der Laufzeit her limitiert ist.

Wenn euch die AirTags dafür fehlen, könnt ihr bei Amazon gerade zum Preis von 95 Euro für das 4er-Pack oder 30 Euro im Einzelkauf zugreifen.