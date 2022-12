Schrittzähler++: Fitness-App-Empfehlung auch für das kommende Jahr

Zum Jahreswechsel wollen wir einmal mehr die Werbetrommel für die einfache und in ihrem Segment gleichermaßen herausragende App Schrittzähler++ rühren. Wer schnell und einfach sein tägliches Bewegungspensum überblicken will, sollte die kostenlose App unbedingt ausprobieren.

Natürlich versucht uns Apple in diesem Segment die hauseigene Fitness-App schmackhaft zu machen, umso mehr, seit sich diese nun auch ohne eine Apple Watch verwenden lässt. Allerdings gibt es immer noch genug iPhone-Besitzer, die sich am Umfang von Apples Fitness-App und nicht zuletzt auch der enger Verknüpfung mit dem Abo-Angebot Fitness+ stören. Auch zeigt Apples Ringe-System weiterhin Unzulänglichkeiten und kann beispielsweise während der Arbeit am Stehpult mit dem regelmäßigen Hinweis nerven, dass man doch mal wieder aufstehen sollte.

Einfach und effektiv: Tagesziel Schritte

Schrittzähler++ geht das Ganze deutlich einfacher an und dokumentiert lediglich die vom iPhone und der Apple Watch im Tagesverlauf erfassten Schritte und Stockwerke. Diese Anzeige ist schnell und übersichtlich abrufbar, wobei sich in den Einstellungen der App unter anderem festlegen lässt, ob die mit der Apple Watch erfassten Werte mit in die Auswertung mit einbezogen werden. Dabei werden die Daten beider Geräte so zusammengeführt, dass keine Doppelerfassungen zum Tragen kommen. Auch das persönliche Schrittziel lässt sich frei in den Einstellungen der Schrittzähler-App definieren.

Schrittzähler++ kommt darüber hinaus mit einem Ableger für die Apple Watch und damit verbunden der Möglichkeit, Werte wie die aktuelle Zahl der Schritte oder den Fortschritt mit Blick auf das persönliche Tagesziel als Komplikation direkt in ein Zifferblatt zu integrieren. Wer Wert auf ein wenig Gamification legt, findet zudem eine „Medaillen-Übersicht“ mit den bisher erreichten Gesamt- und Rekordwerten sowie monatlichen Herausforderungen. Für Januar lautet das gesteckte Ziel beispielsweise, das tägliche Schrittziel mindestens 23 Mal zu erreichen.

Abschließend noch der Hinweis, dass die App zwar kostenlos ist, es aber nicht nur dem Entwickler, sondern am Ende auch allen Nutzern zugute kommt, wenn man diesem über die Einstellungen der App ein kleines Trinkgeld per In-App-Kauf spendiert.