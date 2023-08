Schnäppchen-App Temu: Verbraucherzentrale rät zur Vorsicht

Wer die Temu-App dennoch einsetzen möchte, der sollte sich auf lange Lieferzeiten und viel Werbung per E-Mail und Push-Zustellung einstellen. Verbraucher sind dazu aufgerufen auf CE-Kennzeichnungen zu achten, nicht per Vorkasse zu bezahlen und der App keinen Standortzugriff zu gewähren.

Wer Temu noch nicht kennt: Das chinesische Schnäppchen-Portal ist mit Marktplätzen wie Wish und AliExpress vergleichbar und bietet Waren von Drittanbietern an, die diese zu vergleichsweise günstigen Preisen direkt nach Deutschland liefern. Fast immer mit kostenlosem Versand, fast nie mit Zoll-Gebühren. Zudem gelingt es den Sendungen oft sich um die Einfuhrumsatzsteuer herum zu mogeln, die eigentlich schon bei geringen Warenwerten erhoben werden müsste.

