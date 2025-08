Schlüsselbund-Taschenlampe mit „Wo ist?“-Integration

Die Zahl der mit Apples “Wo ist?”-Netzwerk kompatiblen Gerätschaften wächst stetig. Der IT- und Multimedia-Ausstatter InLine hat eine Mini-Taschenlampe im Programm, die gleichermaßen als “Wo ist?”-Tracker und Schlüsselanhänger fungiert. Das Zubehör ist zum Preis von 21,69 Euro über Amazon erhältlich.

Mit bis zu 300 Lumen ist die kleine Taschenlampe jetzt nicht megahell, wenn es vor allem auf die Lichtleistung ankommt, empfehlen wir den Kauf eines auf die Taschenlampenfunktion optimierten Geräts. Bei dem Inline-Tracker steht die Kombination aus kompakter Bauform, Zusatznutzen mithilfe von “Wo ist?” und – wenn man so will – Notlicht im Vordergrund.

Die integrierte Taschenlampe hilft Hundehaltern beim Suchen der Hinterlassenschaften ihrer Tiere ebenso wie beim Auffinden des Schlüssellochs in dunklen Hauseingängen. Ein integrierter Blinklichtmodus soll die eigene Sichtbarkeit im Dunkeln erhöhen.

Über USB-C aufladen

Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 300 mAh, der sich über USB-C innerhalb von anderthalb Stunden vollständig aufladen lässt. Die Laufzeit des Akkus wird je nach aktivierter Lichtleistung mit ein bis sechs Stunden Betriebszeit der Lampe angegeben.

Die in einem wasser- und staubdichten Gehäuse untergebrachte Taschenlampe ist 15 Gramm leicht und nur sechs Zentimeter lang bei einem Durchmesser von 1,5 Zentimetern. Die Leuchtweite wird mit bis zu 50 Metern angegeben, und die Lampe lässt sich direkt am Schlüsselbund befestigen.

Die Lampe lässt sich als “Objekt” in Apples “Wo ist?”-Netzwerk integrieren und wird in der zugehörigen App auf iOS-Geräten oder dem Mac angezeigt. Leider finden sich in der Produktbeschreibung keine Angaben zur Akkulaufzeit bei ausschließlicher Nutzung der Ortungsoption.

Schlichte “Wo ist?”-Tracker ab 4,50 Euro

Ergänzend dazu auch schnell noch der Hinweis auf ein Viererpack von mit “Wo ist?” kompatiblen No-Name-Trackern. Die runden Chips für den Schlüsselbund kann man aktuell zum Preis von 17,99 Euro bestellen, was einem Einzelpreis von 4,50 Euro entspricht.