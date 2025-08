ADAC Drive mit Spritpreis-Verlauf – Hörspielzentrale mit Live-Aktivitäten

Die ehemals unter dem Namen “Spritpreise” angebotene App ADAC Drive hat per Update deutlichen Mehrwert erhalten. Ab sofort kann man damit auch die Preisentwicklung an den Tankstellen im Auge behalten. Darüber hinaus wollen die Entwickler in Kürze auch eine Preisalarm-Funktion integrieren.

Die Drive-App vom ADAC ist seit heute in Version 6.2.0 erhältlich. Mit dem Update wird die Detailansicht der einzelnen Tankstellen um eine Verlaufsansicht der Benzinpreise über die vergangenen Tage hinweg ergänzt.

Neben dem aktuellen Preis für die ausgewählte Sorte kann man in der Detailansicht jetzt eine grafische Ansicht der Preisentwicklung über die letzten 24 Stunden oder die letzten sieben Tage hinweg einsehen. Auf diesen Angaben basierend haben die Entwickler auch eine Tankempfehlung integriert. Die App zeigt jetzt an, um welche Uhrzeit sich das Tanken voraussichtlich am meisten lohnt. Diese Information wird um eine allgemeine Einschätzung zum Preisverlauf über die vergangenen sieben Tage hinweg ergänzt.

Begleitend dazu sollen Nutzer in Kürze auch die Möglichkeit erhalten, sich automatisch über die besten Spritpreise benachrichtigen zu lassen. Diese Funktion sei derzeit allerdings noch in der Entwicklung, werde jedoch schon bald zur Verfügung stehen.

Hörspielzentrale mit Live-Aktivitäten und mehr

Kleinere Neuerungen gibt es auch von der App Hörspielzentrale zu vermelden. Wir haben die Anwendung Abonnenten von Apple Music ja schon bei ihrer Veröffentlichung mit Nachdruck empfohlen. Die Hörspielzentrale hat sich auf die Wiedergabe und Verwaltung von Hörspielen spezialisiert und ermöglicht es, die über Apple Music verfügbaren Hörspiele mithilfe einer für diese Medienkategorie optimierten Oberfläche zu verwalten.

Zu den mit dem jetzt verfügbaren Update auf Version 1.6.0 der App verbundenen Neuerungen gehört allem voran die Unterstützung von Live-Aktivitäten. Auf diesem Weg werden die Wiedergabeinformationen nun direkt auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Zudem hat der Entwickler verschiedene Einstellungsoptionen hinzugefügt, so Lassen sich jetzt beispielsweise die Covergrafiken von bereits gehörten Hörspielen ausgrauen oder sämtliche Informationen im CSV-Format exportieren.

Die App Hörspielzentrale lässt sich grundsätzlich kostenlos nutzen. Für erweiterte Funktionen wie die Unterstützung von CarPlay oder das automatischen Überspringen von Titelsongs und dergleichen ist die zum Monatspreis von 1,25 Euro oder als Einmalkauf für 34,99 Euro erhältliche Premiumvariante erforderlich.