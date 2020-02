„Schlank und stylisch“: Neues USB-C-Lightning-Kabel von Anker

Anker hat ein neues USB-C-auf-Lightning-Kabel im Programm. Das Schnellladekabel ist einfacher als das Top-Modell Powerline+ und dafür dann zu Preisen ab 13,99 Euro auch entsprechend günstiger zu haben.

Anker bietet das neue Kabel in Schwarz und für einen Euro mehr auch in Rot an. Zudem kann man bei der schwarzen Variante zwischen Ausführungen mit einem oder 1,8 Metern Länge wählen. Das längere Kabel ist zum Preis von 16,99 Euro zu haben.

Der wesentliche Unterschied zum Topmodell scheinen die weniger verstärkten und dementsprechend auch dezenteren Stecker an beiden Enden des Kabels zu sein. Dies schlägt sich dann wohl auch in einer reduzierten Strapazierfähigkeit nieder, doch sollten die von Anker angegebenen mindestens 12.000 möglichen Biegungen bei normalem Gebrauch eigentlich genügen.

Produktbeschreibung des Herstellers:

New Nylon USB-C auf Lightning Ladekabel. Schlank. Stark. Stylisch.

Schlank. Stark. Stylisch. High-Speed Ladungen. Lade zum Beispiel dein iPhone 8 (oder neuer) mithilfe eines USB-C Power Delivery Netzteils (mindestens 18W) in nur 30 Minuten auf 50% Akku! (Netzteil nicht inklusive, sondern separat erhältlich.)

Lade zum Beispiel dein iPhone 8 (oder neuer) mithilfe eines USB-C Power Delivery Netzteils (mindestens 18W) in nur 30 Minuten auf 50% Akku! (Netzteil nicht inklusive, sondern separat erhältlich.) Universelle Kompatibilität. Die Mfi-Zertifizierung garantiert dir absoluten Seelenfrieden, da das Kabeldesign ideal auf eine einwandfreie Verwendung mit allen Lightning-Ports abgestimmt ist.

Die Mfi-Zertifizierung garantiert dir absoluten Seelenfrieden, da das Kabeldesign ideal auf eine einwandfreie Verwendung mit allen Lightning-Ports abgestimmt ist. Enorme Ausdauer. Wir haben unser New Nylon Kabel für dich über 12.000 Mal gebogen, ohne Änderungen am Äußeren oder bei der Leistung festzustellen!