Scans aus Notizen-App werden beim Teilen in US-Format gewandelt

Habt ihr mit Apples Notizen-App schon mal einen Briefbogen eingescannt und diesen anschließend als PDF weitergegeben? Wie es aussieht, fördert diese Aktion die amerikanischen Quellen der Software zutage und ändert die Größe des Dokuments auf den Standard „US Letter“.

Ein Leser hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Problem auch bei der Verwendung von Notizen unter iOS 15 auftritt. Ihr könnt das selbst nachvollziehen, indem ihr mithilfe der Kamerafunktion der Notizen-App ein Blatt im A4-Format „scannt“ und anschließend über die Teilen-Funktion der App als PDF weiterleitet.

Beim ursprünglichen Scan wird das Format des A4-Blatts korrekt erkannt und das Bild wird auch in Originalgröße in der Notiz abgelegt. Das Format bleibt auch erhalten, wenn ihr es beispielsweise per Copy-und-Paste aus der Notiz entnehmt und in einer anderen Anwendung einfügt. Bei Verwendung der Funktion zum Teilen als PDF verändert die Apple-App die Maße des Scans allerdings und macht aus den 210 x 297 Millimetern des A4-Formats ein PDF mit 215.9 x 279.4 Millimetern, also der Größe eines US-Briefs.

Vielleicht sorgt ein wenig Aufmerksamkeit dafür, dass Apple die Korrektur dieses Fehlers in Angriff nimmt. Allzu viele Hoffnungen machen wir uns allerdings nicht, denn das Problem ist schon seit mehreren Jahren bei Apple bekannt. Apples Support-Team hat sich bereits in der Vergangenheit dahingehend geäußert, dass dies kein Fehler, sondern „erwartetes Verhalten“ sei.