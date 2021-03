Im Video: Die Braille-Tastatur des iPhones in Aktion

Ähnliches haben wir bereits im vergangenen Jahr bestaunt – wir wiederholen uns aber gern, denn viele Anwender haben die Braille-Tastatur des iPhones bislang noch gar nicht in Aktion gesehen. Was für tausende iPhone-Nutzer zum regulären Alltag gehört und nicht selten auch kaufentscheidendes Argument für Apples Smartphone ist, wirkt auf den durchschnittlichen Anwender fast wie Zauberei.

Und damit meinen wir die in den Bedienungshilfen versteckte Braille-Tastatur, die als Teil der VoiceOver-Bedienungshilfen all jenen iPhone-Anwendern angeboten wird, die ihr Gerät mit starken Sehbehinderungen oder komplett blind bedienen.

Einmal aktiviert, blendet diese sechs virtuelle Großtasten auf dem iPhone-Display ein, die blinden Anwendern das Schreiben von Braille-Code ermöglichen und diesen umgehend in regulären Text umsetzen, der in der Nachrichten-App, im Adressfeld des Browsers oder in den Notizen für neue Inhalte sorgen kann.

Video: Braille-Tastatur des iPhones in Aktion

Wie genau die Nutzung der iPhone-Braille-Tastatur vonstatten geht, zeigt der auf dem Videoportal TikTok aktive Anwender Cory Jackson (@coryjackson10) in seinem eingebetteten 60-Sekunden-Video.

Zur Kamera gewandt, demonstriert dieser das Umschalten zur Braille-Tastatur, die schnelle Eingabe eigenen Braille-Codes und dessen Übersetzung und regulären Text.

In den Bedienungshilfen versteckt

Eine versteckte Stärke des iPhones, die zuletzt von Kristy Viers aus Michigan demonstriert wurde und immer wieder für überraschte Gesichter unter den Anwender sorgt, die ihre Geräte ohne körperliche Einschränkungen bedienen und von daher weder auf die Nutzung der Bedienungshilfen angewiesen sind, noch über deren genauen Funktionsumfang bescheid wissen.

Alle Einstellungen zur Brailleschrift lassen sich im Bereich Einstellungen > Bedienungshilfen > VoiceOver > Brailleschrift vornehmen.