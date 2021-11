Kenobi: Die Apple Watch als Mac-Fernbedienung

Eine Übersicht auf alle Funktionen der Kenobi-Fernbedienung bietet diese Projektseite des Entwicklers , der seine Desktop-App langfristig als Open-Source-Software anbieten will und neben dem Standard-Server bereits eine Beta-Version der quelloffenen Ausgabe zum Download anbietet. Das eingebettete Video zeigt euch Kenobi in Aktion.

Zudem soll die Apple-Watch-Anwendung das Kontrollieren von Präsentationen gestatten, ist in der Lage ausgesuchte Mac-Applikationen zu starten und verfügt über eine Handvoll erweiterter System-Kommandos, die das Neustarten des eigene Macs oder das Versetzen der Desktop-Maschine in den Ruhezustand ermöglichen.

Während der Mac-Download kostenlos aus dem Netz geladen und installiert werden kann, setzt die Kenobi-Applikation einen einmaligen Kauf in Höhe von 4,99 Euro voraus. Sobald beide Anwendungen installiert und miteinander gekoppelt sind, kann Kenobi dann etwa dafür genutzt werden, die Musikwiedergabe am Mac zu kontrollieren und die Lautstärke zu beeinflussen oder eine laufende Film-Wiedergabe zu pausieren.

Der Entwickler Aayush Pokharel bedient mit seiner jungen Kenobi-Applikation eine kleine Zielgruppe und richtet sich an Nutzer, die ihren Mac vom Handgelenk aus fernbedienen möchten. Dazu hat Pokharel ein Doppel aus Mac-Anwendung und nativer Apple Watch Applikation veröffentlicht, die gemeinsam eine entfernte Steuerung des eignenen Macs ermöglichen sollen. Handoff Plus, wenn man so will.

