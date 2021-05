Impf-Finder: App soll Impftermine und Impfwillige zusammenführen

Der Personaldienstleister Randstad hat den Start der Smartphone-Applikation Impf-Finder angekündigt, mit deren Hilfe freie Impftermine für Coronavirus-Schutzimpfungen an Impfwillige vermittelt werden sollen.

Während der Download in Googles Play Store bereits verfügbar ist, wartet die iPhone-Ausgabe der kostenfreien Applikation noch auf ihre App Store-Freigabe, lässt sich bis dahin aber auch schon im Browser auf app.impf-finder.de ansteuern.

Match-Making für Impftermine und Impfwillige

Hier hat Randstad die Impf-Finder-Applikation bereits als Web-Anwendung freigegeben und bereitet sich damit auf die bevorstehende Aufhebung der bundesweit fast noch überall geltenden Impf-Priorisierung vor.

Das niederländische Unternehmen, das seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Impfzentren auch im Video zur neuen Anwendung betont, will Arztpraxen und Impfzentren die Infrastruktur zur Verfügung stellen, um kurzfristig verfügbare Impftermine direkt an Impfwillige Nutzerinnen und Nutzer durchreichen zu können.

Aktuell befände man sich im intensiven Austausch mit den zuständigen Ärztekammern und prüfe die Anwendung im Rahmen eines Pilotprojekts gemeinsam mit der Landesärztekammer Sachsen bereits auf Herz und Nieren. Zudem stehe man in Kommunikation mit mehreren Werksärzten, die ebenfalls kurz davor stünden selbst mit regelmäßigen Impfungen zu beginnen.

All diese Angebote soll der Impf-Finder langfristig unter einer Oberfläche vereinen und perspektivisch dafür sorgen, dass bei guter Verfügbarkeit der Vakzine keine Impfdosen mehr verfallen müssten.

Ohne kommerzielles Interesse

Randstad unterstreicht, dass der Impf-Finder keine kommerziellen Interessen verfolgt. Das App-Angebot solle lediglich dabei helfen freigewordene Impftermine „online, zeitnah und unbürokratisch“ neu zu vergeben. Weder würde man mit der App Daten einsammeln, noch müssten Ärzte oder Impfwillige dafür Geld bezahlen.