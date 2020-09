MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif: Neues Telekom-Angebot für 97 Euro

Die Telekom wird MagentaMobil Prepaid künftig auch zum Jahrespreis anbieten. Die neue Tarifoption kommt am 15. September und basiert auf dem Leistungsumfang von MagentaMobil Prepaid M. Statt 9,70 Euro für vier Wochen fällt im Rahmen des neuen Angebots eine Jahresgebühr von 97,43 Euro an, der Monatspreis reduziert sich damit auf 8,20 Euro.

Bilder: Telekom

Der neue „MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif“ bietet unbegrenzte Telefonie und SMS im Mobilfunknetz der Telekom. Für Gespräche in andere deutsche Netze stehen monatlich 200 Minuten zur Verfügung. Zudem sind 2 GB monatliches Datenvolumen im Jahrespreis inbegriffen, die sofern verfügbar und vom Endgerät unterstützt, auch in den neuen 5G-Netzen des Providers genutzt werden können. Wenn sich ein Hotspot der Telekom in Reichweite befindet, stellt der Jahres-Prepaid-Tarif auch eine damit nutzbare Hotspot-Flat bereit.

Die Tarifleistungen sind ohne Aufpreis auch im EU-Ausland verfügbar, obendrauf gewährt die Telekom auch die Nutzung des enthaltenen Datenvolumens in der Schweiz. Wenn die Inklusivleistungen aufgebraucht sind, fallen für Telefonate 9 Cent pro Minute und der gleiche Betrag pro SMS an.

Bei Kauf zum Preis von 97,43 Euro werden dem Kundenkonto 100 Euro gutgeschrieben und der Vertrag somit sofort nutzbar. Der neue Tarif ist von Dienstag an online, telefonisch und in den Telekom Shops erhältlich.