Anhänger, Karte und Brillenetui
Satechi FindAll: Alle Produkte mit „Wo ist?“-Anbindung aktuell günstiger
Der Zubehöranbieter Satechi bietet über Amazon alle Produkte aus seiner FindAll-Serie zu reduzierten Preisen an. Die FindAll-Produkte von Satechi wurden im vergangenen Jahr vorgestellt und lassen sich allesamt in Apples „Wo ist?“-Netzwerk integrieren.
FindAll-Schlüsselanhänger
Der FindAll-Schlüsselanhänger ist momentan zum Preis von 27,99 Euro erhältlich. Satechi bietet hier einen Schlüsselanhänger mit Ring an, der mit einem integrierten Akku mit bis zu zwölf Monaten Laufzeit ausgestattet ist. Aufladen kann man das Zubehör auf jedem gewöhnlichen Qi-Ladegerät.
Der Schlüsselanhänger von Satechi wird in den Farben Schwarz, Sand und Rosa angeboten. Den regulären Preis gibt der Hersteller mit 34,99 Euro an.
FindAll-Wallet-Karte
Die FindAll-Wallet-Karte ist aus Aluminium und gehärtetem Glas gefertigt und soll dadurch hochwertiger wirken als die meist günstigeren Produkte der Konkurrenz. Die Karte hat Kreditkartenformat und ist 0,22 Zentimeter dick.
Auch hier ist ein Akku integriert, der sich mit einem Qi-Ladegerät füllen lässt und mit einer Ladung bis zu 16 Monate halten soll. Die Karte ist ebenfalls in den Farben Schwarz, Sand und Rosa erhältlich und wird für 27,99 Euro statt 34,99 Euro angeboten.
FindAll-Gepäckanhänger
Der FindAll-Gepäckanhänger orientiert sich ein wenig an klassischen Kofferanhängern und bietet zusätzlich die Möglichkeit, schriftliche Angaben zum Besitzer des Gepäckstücks zu hinterlassen. Das Zubehör wird zu Aktionspreisen ab 33,74 Euro anstelle von 44,99 Euro angeboten.
Der integrierte Akku hält hier bis zu acht Monate und die verfügbaren Farben sind ebenfalls Schwarz, Sand und Rosa.
FindAll-Brillenetui
Darüber hinaus bietet Satechi auch ein FindAll-Brillenetui an, das sich ebenfalls in Apples „Wo ist?“-App integrieren lässt. Der Preis liegt aktuell bei 39,99 Euro und damit 10 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung.
Ein integrierter Akku soll ebenfalls bis zu acht Monate halten, bevor man das Etui wieder auf einem beliebigen Qi-Ladegerät aufladen muss. An Farben stehen ebenfalls Schwarz, Sand und Rosa zur Auswahl.
FindAll-Passhülle
Und zu guter Letzt gibt es die FindAll-Passhülle von Satechi, die in Schwarz, Sand und Rosa für knapp 56 Euro angeboten wird.
In der Hülle lassen sich bis zu vier Bezahlkarten sowie ein Reisepass verstauen. Die „Wo ist?“-Funktion wird durch einen integrierten Akku bereitgestellt, der bis zu drei Monate lang ohne Qi-Ladegerät auskommt.
Leider alles ohne Wide Band
alle nicht original Apple Airtags sind ohne Wideband, das ist immer so…
Wollte ich auch schon schreiben…
Was bringen die Dinger ohne UWB?
Außerdem könnte man einen AirTag in ein vorhandenes Etui stecken/ kleben.
es gibt (aus meiner Sicht) genügend Anwendungsfälle, wo kein UWB benötigt wird; und zwar bei allen „groben“ Objekten: Auto, Fahrrad, Koffer, Kinderwagen, … you name it.
Die hier vorgestellten Anwendungsfälle betreffen alle „kleine“ Gegenstände, die schnell verlegt sind. Diese stecken oft in Taschen oder dick gepolsterten/isolierenden Jacken, können also schnell verloren werden. Allerdings ist der leise Ton bei der Suche weniger hilfreich. Der Schlüssel mit Chippolo-Chip in der Tasche der dick gefütterten Winter-Arbeitshose war im Nebenraum bei der Suche nicht zu finden.
Meinen Hausschlüssel habe ich seit dem zusammen mit dem NFC-Chip für die Arbeit und dem Original AirTag am Schlüsselbund.
2 der Billig-Nachbauten von Action waren eine Zeit lang in den Autos, wurden dann aber entsorgt, weil die Batterien sehr schnell leer waren. Nach der Verschrottung von einem der Fahrzeuge, ist im anderen der Smart-OBD Stecker vom ADAC – mit Super-Ortungsfunktion über GPS und Top Hilfefunktionen, wenn der ADAC mal benötigt wird. Im Wohnwagen ist ein Atuvos-Tag. Da kann ich auf die Nahbereichs-Suche gut verzichten, der Wohnwagen wäre weit sichtbar.
Perso, Führerschein und KK sind in der Wallet von ESR mit „WoIst“. Hier hätte ich gerne die Nahfeld-Ortung, weil in gefütterten Winterjacken das leise Piepen auch schlecht zu hören ist. Bei mit kommt allerdings noch eine leichte Schwerhörigkeit dazu :-(
Ach echt? Guten Morgen!
Habe das Brillenetui und kann es sehr empfehlen. Stabil verarbeitet, wenn man es mal sucht super einfach zu orten und der Lautsprecher ist wirklich laut genug um es selbst tief in Rucksäcken vergraben zu hören und wiederzufinden
Habe ich auch für meine Frau gekauft. Und die ist sehr zufrieden damit.
Meine Frau und ich, wir tragen unsere Brillen meist den ganzen Tag und parken Sie nicht im Brillenetui. Die Sonnenbrille fürs Autofahren ist im Auto, woanders benötige ich sie nicht.
Für meine Frau ist das Brillenetui nichts: zu wenig Auswahl an Blumen-, Tier-, Obst- oder Saison-Motiven. Da Sie Ihre Sonnenbrille meist nur daheim oder im Auto hat, hat sie die im Etui verpackte Sonnenbrille noch nie gesucht, die unverpackte Sonnenbrille aber schon öfter. Da hilft ihr dann leider kein Tag, die sehen – an der Brille befestigt – nicht sehr schön aus ;-)