Satechi FindAll: Alle Produkte mit „Wo ist?“-Anbindung aktuell günstiger

Der Zubehöranbieter Satechi bietet über Amazon alle Produkte aus seiner FindAll-Serie zu reduzierten Preisen an. Die FindAll-Produkte von Satechi wurden im vergangenen Jahr vorgestellt und lassen sich allesamt in Apples „Wo ist?“-Netzwerk integrieren.

FindAll-Schlüsselanhänger

Der FindAll-Schlüsselanhänger ist momentan zum Preis von 27,99 Euro erhältlich. Satechi bietet hier einen Schlüsselanhänger mit Ring an, der mit einem integrierten Akku mit bis zu zwölf Monaten Laufzeit ausgestattet ist. Aufladen kann man das Zubehör auf jedem gewöhnlichen Qi-Ladegerät.

Der Schlüsselanhänger von Satechi wird in den Farben Schwarz, Sand und Rosa angeboten. Den regulären Preis gibt der Hersteller mit 34,99 Euro an.

FindAll-Wallet-Karte

Die FindAll-Wallet-Karte ist aus Aluminium und gehärtetem Glas gefertigt und soll dadurch hochwertiger wirken als die meist günstigeren Produkte der Konkurrenz. Die Karte hat Kreditkartenformat und ist 0,22 Zentimeter dick.

Auch hier ist ein Akku integriert, der sich mit einem Qi-Ladegerät füllen lässt und mit einer Ladung bis zu 16 Monate halten soll. Die Karte ist ebenfalls in den Farben Schwarz, Sand und Rosa erhältlich und wird für 27,99 Euro statt 34,99 Euro angeboten.

FindAll-Gepäckanhänger

Der FindAll-Gepäckanhänger orientiert sich ein wenig an klassischen Kofferanhängern und bietet zusätzlich die Möglichkeit, schriftliche Angaben zum Besitzer des Gepäckstücks zu hinterlassen. Das Zubehör wird zu Aktionspreisen ab 33,74 Euro anstelle von 44,99 Euro angeboten.

Der integrierte Akku hält hier bis zu acht Monate und die verfügbaren Farben sind ebenfalls Schwarz, Sand und Rosa.

FindAll-Brillenetui

Darüber hinaus bietet Satechi auch ein FindAll-Brillenetui an, das sich ebenfalls in Apples „Wo ist?“-App integrieren lässt. Der Preis liegt aktuell bei 39,99 Euro und damit 10 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Ein integrierter Akku soll ebenfalls bis zu acht Monate halten, bevor man das Etui wieder auf einem beliebigen Qi-Ladegerät aufladen muss. An Farben stehen ebenfalls Schwarz, Sand und Rosa zur Auswahl.

FindAll-Passhülle

Und zu guter Letzt gibt es die FindAll-Passhülle von Satechi, die in Schwarz, Sand und Rosa für knapp 56 Euro angeboten wird.

In der Hülle lassen sich bis zu vier Bezahlkarten sowie ein Reisepass verstauen. Die „Wo ist?“-Funktion wird durch einen integrierten Akku bereitgestellt, der bis zu drei Monate lang ohne Qi-Ladegerät auskommt.