Black Friday: Anker bietet wieder Überraschungspakete an

Der Zubehöranbieter Anker hat seine Sonderangebote zum Black Friday begleitend wieder verschiedene Mystery-Boxen gepackt. Ihr könnt hier zwischen drei unterschiedlichen Paketen zu Preisen zwischen 49,99 Euro und 106,99 Euro wählen und bekommt dann jeweils einen zufällig ausgewählten Artikel, der im Einzelkauf deutlich teurer wäre. Obendrauf sind mit dem Kauf dieser Pakete noch zusätzliche Gewinnchancen verknüpft.

Damit man wenigstens ein bisschen weiß, wohin die Reise führt, hat Anker die Boxen verschiedenen Themenbereichen zugeordnet. Die Mystery-Box „Ladegerät“ gibt es beispielsweise für 49,99 Euro und darin ist dann ein Anker-Ladegerät im Wert zwischen 79,99 Euro und 89,99 Euro enthalten. Wer besonders viel Glück hat, kann den normalerweise 129,99 Euro teuren 160-Watt-Adapter von Anker oder das mit 159,99 Euro noch teurere 250-Watt-Ladegerät für den Schreibtisch erhalten.

Bei der für 64,99 Euro erhältlichen Mystery-Box „Kabellos“ verhält es sich ähnlich, nur dass hier kontaktlose Ladegeräte zu Preisen ab 99,99 Euro nach dem Zufallsprinzip geliefert werden.

Das teuerste Paket ist die Mystery-Box „Powerbank“ für 106,99 Euro. Hier sind dann Zusatzakkus im Wert von mindestens 149,98 Euro als Überraschung enthalten.

Mit ganz ganz viel Glück auch ein iPhone

Ergänzend verlost Anker mit jeder dieser Boxen noch ein iPhone 17 Pro Max. Große Hoffnungen auf einen Gewinn solltet ihr euch hier allerdings nicht machen. Anker zufolge liegt die Gewinnchance bei 0,04 Prozent. Es wäre natürlich eine nette Überraschung, wenn es bei einem unserer Leser dennoch klappt.

Die Black-Friday-Angebote der Anker-Marken

Alternativ zum Überraschungspaket gibt es bei Anker und den zugehörigen Marken aber auch ganz klassische Black-Friday-Angebote. Diese sind dann wie gewohnt nicht nur über deren offizielle Webseiten, sondern auch über die zugehörigen Markenshops bei Amazon erhältlich: