Anker Soundcore H30i: Budget-Kopfhörer mit 70 Stunden Akkulaufzeit

Anker hat offenbar schon wieder einen neuen Kopfhörer am Start. Das Modell Soundcore H30i findet sich bislang zwar nicht auf der Webseite des Herstellers, lässt sich allerdings bereits zum Preis von 39,99 Euro bestellen.

Mit diesem Preispunkt ordnet sich der neue Anker-Kopfhörer dann auch deutlich günstiger als das zuletzt in der Soundcore-Produktreihe vorgestellte und für 99,99 Euro angebotene Modell Soundcore Space One ein. Allerdings ist der direkte Vergleich zwischen den beiden Produkten nicht unbedingt fair, denn der Soundcore Space One kommt unter anderem mit integrierter Geräuschunterdrückung und damit einem für seine Klasse ebenfalls sehr guten Preis.

70 Stunden Akkulaufzeit

Der neue Soundcore H30i wird von Anker als kabelloser On-Ear-Kopfhörer mit einer extrem langen Akkulaufzeit beworben. Stolze 70 Stunden soll das Zubehör mit einer Ladung durchhalten und ein Schnelllademodus gewährleistet, dass nur fünf Minuten am Ladegerät für weitere vier Stunden kabellosen Musikgenuss genügen.

Zwei in den Ohrmuscheln verbaute 40-Millimeter-Dynamiktreiber sollen für guten Klang und satte Bässe sorgen. Dabei haben Besitzer des Kopfhörers die Möglichkeit, den Klangeinstellungen mithilfe der Soundcore-App von Anker anzupassen. Alternativ zur benutzerdefinierten Einstellungen stehen hier 22 voreingestellte EQ-Vorgaben sowie Weißrauschen zur Verfügung.

Bluetooth für 2 Geräte

Für die drahtlose Verbindung setzt der Soundcore H30i auf Bluetooth 5.3 und bietet damit verbunden die Möglichkeit zur sogenannten „Multipoint-Connection“, also der Basiskonfiguration von zwei Geräten und dem schnellen Wechsel zwischen diesen. Zusätzlich zur Bedienung über das Mobiltelefon oder sonstige verbundenen Geräte ist der Kopfhörer auch mit Tasten für die Lautstärkeregelung sowie einer Multifunktionstaste ausgestattet, mit der man den Kopfhörer ein- oder ausschalten, die Wiedergabe pausieren oder starten, zwischen den Geräten wechseln oder die Bassleistung anheben kann.

Der neue Soundcore H30i ist ab sofort erhältlich. Im Lieferumfang sind ein 120 Zentimeter langes AUX-Audiokabel und ein 30 Zentimeter langes USB-Ladekabel enthalten.