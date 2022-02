Samsung zeigt neue Galaxy-Familie: S22, S22+ und S22 Ultra

Im Rahmen seiner heutigen „Unpacked“-Veranstaltung hat der koreanische Smartphone-Hersteller Samsung mehrere neuen Geräte präsentiert, zu denen neben den Tablets der Tab S8-Series auch die neuen S22-Modelle der Galaxy-Familie zählen. Das S22 und das S22+ sowie das S22 Ultra.

Diese unterscheiden sich trotz fast identischer Namen erheblich voneinander. So handelt es sich bei dem heute neu vorgestellten Galaxy S22 Ultra um eine Kombination aus S-Serie und Note-Serie, das als erstes Modell der Galaxy S-Serie mit einem Eingabestift ausgeliefert wird

Galaxy S22 Ultra mit S Pen

Das neue Premium-Smartphone (PDF-Datenblatt) wird von Samsung als „leistungsfähigstes Gerät der S-Serie“ überhaupt beworben, kommt mit einem 5.000mAh-Akku, einem 6,8 Zoll großen AMOLED-Display und neuen Nightography-Features, die Schnappschüsse in schlechten Lichtverhältnissen dramatisch aufwerten sollen.

Das Top-Modell unter den S22-Geräten ist mit bis zu 1 TB Speicherplatz verfügbar und kostet in der Variante mit der größten Kapazität 1649 Euro. Verfügbar in den Farbvarianten Burgundy, Green, Phantom Black, Phantom White, Graphite, Sky Blue und Red wird das Galaxy S22 Ultra mit S Pen ab dem 25. Februar 2022 in Deutschland verfügbar sein.

Galaxy S22 und S22+

In der etwas günstigeren Kategorie wollen es das Galaxy S22 und das etwas größere Galaxy S22+ (PDF-Datenblatt) mit Apples iPhone-Modellen aufnehmen. Ausgestattet mit einem 6,1 Zoll und einem 6,6 Zoll Display verfügen auch die regulären S22-Modelle über Samsungs neue Nightography-Features und sind in jeweils acht Farbvarianten und zwei Speichergrößen mit 128 GB und 256 GB erhältlich.

Das Galaxy S22 mit 256 GB kostet 899 Euro. Das Galaxy S22+ mit 256 GB wird für 1099 Euro in den Verkauf gehen. Beide Modelle sollen ebenfalls am 25. Februar in den Handel starten.

Die neuen Nightography-Features

Samsung beschreibt die neuen Nightography-Features, die auf allen Geräte der neuen Galaxy-Familie verfügbar sein werden, wie folgt: