Aura Frames: Digitale Bilderrahmen per iPhone-App füttern

Die digitalen Bilderrahmen von Aura haben wir zuletzt im Frühjahr ausführlich vorgestellt. Mit Blick auf die Weihnachtszeit wollen wir nochmal daran erinnern, dass man die Aura Frames komplett als Geschenk konfigurieren kann. Wenn euch die Daten des künftigen WLAN-Netzes bekannt sind, könnt ihr die Bilderrahmen sogar so einrichten, dass der Beschenkte nur noch den Netzstecker in die Steckdose stecken muss, damit die von euch vorab ausgewählten Bilder angezeigt werden.

Aura bietet zwei verschiedene Möglichkeiten, den Bilderrahmen als Geschenk vorzubereiten. „Virtuell“ bedeutet, dass ihr die Inhalte des Rahmens bestimmt, die Netzwerkeinbindung jedoch vom Beschenkten selbst übernommen wird. Die schönere Option dürfte es sein, wenn man die zweite Variante wählt, und den Bilderrahmen in vollem Umfang selbst konfiguriert, bevor man ihn als Geschenk verpackt und weitergibt. Hierfür wird natürlich vorausgesetzt, dass ihr die WLAN-Zugangsdaten des Beschenkten kennt.

Bilder können auch per E-Mail geschickt werden

Die letztgenannte Option eignet sich perfekt, wenn man einen Aura-Rahmen an die Eltern oder Großeltern verschenken will. Im Rahmen des Einrichtungsprozesses könnt ihr dann auch noch eine Geschenknachricht hinzufügen. Darüber hinaus können später auch andere Familienmitglieder Fotos an den Rahmen senden. Die Inhalte lassen sich einfach mithilfe der iOS-App von Aura verwalten. Alternativ hat man auch die Möglichkeit, Bilder für die Anzeige per E-Mail an den Rahmen zu schicken. Das Ganze wird über eine Cloud-Server des Herstellers abgewickelt und die Zahl der dort für einen Rahmen gespeicherten Bilder ist unbegrenzt.

Aura bietet mittlerweile fünf verschiedene Varianten seines digitalen Bilderrahmens an, die allesamt über ein hervorragendes Display verfügen. Die offiziellen Preise liegen zwischen 159 und 259 Euro. Aktuell bietet der Hersteller selbst sämtliche Aura Frames mit Preisnachlass an. Noch günstiger findet ihr das Einstiegsmodell Aura Carver aktuell für 139 Euro bei Galaxus.

Wenn es um digitale Bilderrahmen geht, müssen wir immer noch daran denken, dass Apple diese Funktion als besonderes Feature in die ersten Versionen des iPad-Betriebssystems integriert hatte. Im Jahr 2013 wurde die Bilderrahmen-Funktion mit iOS 7 dann allerdings kommentarlos gestrichen.