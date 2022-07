Dlf Audiothek: Neuer Zugriff auf Livestream und Tagesprogramm

Das jetzt verfügbare Update der Dlf Audiothek hat die Integration des Live-Players von Grund auf neu implementiert und verknüpft diesen nun mit dem Tagesprogramm. Soll heißen: Wer auf der Startseite den Livestream von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur oder Deutschlandfunk Nova wählt, kann in der Now-Playing-Ansicht direkt einen Blick auf das Tagesprogramm, also auf die vorherigen und die folgenden Sendungen werfen, und bereits verpasste Inhalte mit einem Druck auf die angezeigten Play-Tasten abspielen.

Der Deutschlandfunk bietet einen Großteil seines Programms bereits als Podcast an. Um jedoch auch in dem Teil des Angebotes von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova zu stöbern, das man noch nicht in Form von Einzel-Podcasts abonniert hat, gibt es keinen besseren Ort als die offizielle Dlf Audiothek .

