SafeNow: Hamburger Hauptbahnhof erhält Hilferuf-App

Was für Bahnhofsviertel gilt, gilt auch für viele Hauptbahnhöfe in deutschen Großstädten und europäischen Metropolen: Wer nicht unbedingt muss, der hält sich hier nicht beziehungsweise nicht wirklich gerne auf. Ein Umstand, auf den die Deutsche Bahn im Hamburger Hauptbahnhof nun mit einem groß angelegten Pilotprojekt reagiert und dort in den nächsten 15 Monaten die Hilferuf-Applikation SafeNow einsetzen wird.

15 Monate im Dauertest

Mithilfe der Anwendung lassen sich digitale Hilferufe absenden, ohne dabei ein Gespräch aufbauen oder überhaupt telefonieren zu müssen. Anwender signalisieren den Hilfebedarf und sollen anschließend auf eine schnelle Reaktion von Sicherheitskräften und der Bundespolizei vor Ort hoffen können.

Nach Angaben der Deutschen Bahn ist der Hauptbahnhof in Hamburg Deutschlands meist frequentierte Bahnstation, allerdings nicht die erste, die in den Genuss der Hilferuf-App kommt. Zuvor war SaveNow bereits am Berliner Südkreuz zum Einsatz gekommen. Hier soll die App „einen positiven Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Reisenden, Bahnhofsbesucher:innen sowie Mitarbeitenden der Gewerbe und der DB vor Ort“ gehabt haben.

App alarmiert auch Notfallkontakte

SafeNow ist keine exklusive Bahn-Applikation, sondern eine Hilferuf-Anwendung, die auch von Privatpersonen genutzt werden kann. In der App lassen sich dafür Notfallkontakte einrichten, die sich per Knopfdruck alarmieren lassen und dabei nicht nur eine Warnmeldung, sondern auch die Rufnummer und die aktuelle Position des Hilferufenden zugestellt bekommen.

Die Bahn erhofft sich von der neuen Anwendung, dass diese die Hemmschwelle senkt, Hilfe anzufordern. Nach Angaben des Beförderers sollen Hilfesuchende im Schnitt weniger als drei Minuten auf das Eintreffen von Polizei oder Sicherheitskräften warten müssen.

Ob das Angebot zügig ausgebaut und weitere Bahnhöfe im Bundesgebiet erreichen wird, bleibt abzuwarten. Ein Fazit des Hamburger Pilotprojektes soll Anfang 2025 gezogen werden.