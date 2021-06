Safari auf dem iPhone: Kurzbefehl markiert gesamte Seite

Hat der Kurzbefehl seinen Job erledigt, bietet euch dieser die Auswahl an den so markierten Text zu kopieren oder direkt an das Teilen-Menü weiterzugeben. Eine gute Hilfe, solange Apple hier nicht selbst nachbessert.

Um den gesamten Text auszuwählen müssen linke und rechte Begrenzung der Textauswahl ganz an den Seitenanfang und ganz an das Seitenende verschoben werden. Gerade auf längeren Webseiten kann dies eine Weile dauern. Zudem verschwindet die Auswahl wieder, sobald man sich während des Markiervorgangs einmal vertippt.

Schon mal versucht in Apples mobilem Safari-Browser den gesamten Inhalt der gerade aktiven Webseite auszuwählen? Was auf dem Rechner über das Tastenkürzel Command+A mit einem blinden Tastenanschlag erledigt werden kann, benötigt auf dem iPhone viel Geduld und ein ruhiges Händchen.

Insert

You are going to send email to