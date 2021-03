iPhone und Safari: „Auf der Seite suchen“ und „Schnelle Website-Suche“

Vor allem auf langen Webseiten mit großem Textanteil führt oft kein Weg am Tastaturkürzel Command+F vorbei, um die gesuchten Inhalte schnell aufzuspüren und genau zu prüfen an welchen Stellen der Webseite der gesuchte Begriff überhaupt auftaucht. Dies gilt zumindest für den Desktop, auf dem iPhone ist der Weg zur Seiten-Suche etwas umständlicher.

Der reguläre Weg: Über das teilen Teilen-Menü

Zwei Wege zur Seiten-Suche

Hier beschreiten viele Nutzer nach wie vor den Umweg über das Teilen-Menü und die dort verfügbare Option „Auf der Seite suchen“. Einmal aufgerufen, blendet der Safari-Browser dann eine gesonderte Suche über der Tastatur ein und markiert neue Eingaben direkt auf der Webseite farbig. Zusätzliche Pfeiltasten erlauben das Durchspringen der Text-Vorkommnisse.

Doch die Option „Auf der Seite suchen“ lässt sich auch mit weniger Bildschirmberührungen aktivieren. Statt erst auf das Teilen-Symbol zu tippen, zu scrollen und dann auf die Option „Auf der Seite suchen“ zu tippen, könnt ihr direkt die Adressleiste bemühen.

Schneller: Direkt über die Adressleiste

Tippt diese einfach an, gebt den aufzuspürenden Text ein und schiebt die Ergebnis-Liste, in der Safari auch die Vorschläge der ausgewählten Websuche sowie zusätzliche Suchtreffer aus Lesezeichen und Verlauf einblendet einfach ein Stück nach oben. Hier wird nun direkt die Anzahl der auf der Seite vorhandenen Suchtreffer eingeblendet, ein weiterer Tap schaltet zur Such-Ansicht um

Fast unbekannt: Schnelle Website-Suche

Da wir uns gerade beim Thema Suchen aufhalten: Werft gleich noch einen Blick in den Bereich Einstellungen > Safari > Schnelle Website-Suche. Hier listet Safari all jene Seiten, die ihr direkt über die Adressleiste des Safari-Browsers durchsuchen könnt. Welche Seiten bereits in der Liste sind, hängt von eurem Surf-Verhalten ab. Bei uns gehört etwa Rossmann dazu. So können wir in die Saafri-Adressleiste „rossmann kekse“ eintippen und direkt den Online-Shop des Drogerie-Marktes durchsuchen.

Nutzen nur wenige: Die Schnelle Website-Suche