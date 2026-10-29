Wer sich für Rum interessiert, findet mit RumX eine App, die Informationen zu verschiedenen Abfüllungen, Bewertungen anderer Nutzer und einen Preisvergleich miteinander verbindet. Hinter dem Angebot steht ein Entwickler aus Stuttgart, der das Projekt vor acht Jahren ins Leben gerufen hat.

Im Mittelpunkt steht eine umfangreiche Rum-Datenbank mit mittlerweile mehr als 26.000 verschiedenen Abfüllungen. Nutzer haben dazu bislang mehr als 310.000 Bewertungen und Verkostungsnotizen beigesteuert.

Rum per Kamera identifizieren

Man kann das Etikett einer Flasche mit der iPhone-Kamera scannen, um sich die dazu vorhandenen Informationen anzeigen zu lassen. Neben den Bewertungen der Community finden sich Angaben zu Herkunft und Geschmack sowie aktuelle Händlerangebote mit Preisen.

RumX bietet auch die Möglichkeit, eigene Verkostungen zu dokumentieren. Ein Assistent führt dabei durch verschiedene Kriterien wie Geruch, Geschmack und Abgang. Die Ergebnisse lassen sich in einem persönlichen Tagebuch speichern und auf Wunsch mit anderen Nutzern teilen.

Auf Grundlage der bisherigen Bewertungen erstellt die App zudem individuelle Empfehlungen. Ein sogenannter Match Score soll abschätzen, wie gut eine bestimmte Abfüllung zum persönlichen Geschmack passt.

Flaschen verwalten und Preise vergleichen

Eine weitere Funktion richtet sich an Nutzer, die Rumflaschen sammeln oder ihren Bestand verwalten wollen. In einem digitalen Rumschrank lassen sich die vorhandenen Flaschen einschließlich Kaufpreis und Füllstand erfassen. Ergänzend bietet die App Statistiken zur Sammlung und schätzt den aktuellen Marktwert der Flaschen anhand von Auktionsdaten.

RumX ist zugleich als Einkaufsplattform konzipiert. Der integrierte Marktplatz umfasst laut Anbieter derzeit rund 6.500 Angebote von knapp 50 europäischen Fachhändlern. Die Preise lassen sich vergleichen und Bestellungen direkt über die App abwickeln. Auf Wunsch informiert RumX zudem darüber, wenn eine Flasche günstiger angeboten wird oder wieder verfügbar ist.

RumX lässt sich kostenlos laden und mit seinen Basisfunktionen ohne Bezahlung nutzen. Das für 5 Euro monatlich angebotene Abo dient laut Entwickler vor allem dazu, die Weiterentwicklung der App zu finanzieren.