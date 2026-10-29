Meross hat eine neue Generation seiner vernetzten Rauchmelder vorgestellt. Wie das Vorgängermodell lassen sich die Geräte per App überwachen und über den Smarthome-Standard Matter in bestehende Systeme einbinden. Neu ist allerdings die Befestigung: Meross setzt jetzt wahlweise auf Schrauben oder selbstklebende Magnetpads. Die eine einfachere Montage ermöglichen und auch das spätere Abnehmen der Rauchmelder erleichtern.

Matter-Anbindung über Meross-Hub

Für die App-Anbindung und die Integration in bestehende Smarthome-Systeme benötigen die neuen Rauchmelder wie ihre Vorgänger einen Matter-Hub von Meross. Dieser ist bei den angebotenen Sets mit drei, sechs und zwölf Rauchmeldern im Lieferumfang enthalten. Der Hub stellt die Verbindung zu Matter-kompatiblen Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant her und lässt sich auch für weitere kompatible Meross-Geräte verwenden.

Die Rauchmelder können zudem untereinander vernetzt werden. Erkennt eines der Geräte Rauch, lösen auch die anderen verbundenen Melder Alarm aus. Die Lautstärke beträgt laut Hersteller 85 Dezibel direkt am Rauchmelder und bis zu 110 Dezibel am Hub.

Benachrichtigungen und Steuerung per App

Über die Meross-App lassen sich die Geräte auch aus der Ferne überwachen. Bei Rauchentwicklung, niedrigem Batteriestand oder technischen Störungen verschickt das System entsprechende Benachrichtigungen. Die Melder lassen sich zudem über die App testen und bei Bedarf stummschalten. Alternativ steht dafür auch eine Taste direkt am Gerät zur Verfügung.

Für die Raucherkennung verwendet Meross nach eigenen Angaben zwei optische Sensoren, die Rauch besser von Wasserdampf unterscheiden und dadurch Fehlalarme reduzieren sollen. Ein feinmaschiges seitliches Schutzgitter soll verhindern, dass Insekten in die Messkammer gelangen.

Einführungspreise für verschiedene Sets

Meross bietet die neuen Rauchmelder zur Markteinführung im Set mit dem Matter-Hub MSH450 zu Sonderpreisen an. Wer den Rabattcoupon auf der Produktseite aktiviert und beim Kaufabschluss zusätzlich den Aktionscode FVB66E7Z eingibt, erhält die Sets zu folgenden Preisen:

Ein einzelner Rauchmelder ohne Hub ist im Rahmen der Aktion zum Preis von 26,34 Euro erhältlich.