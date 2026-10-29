Sonderpreise mit Aktionscode
Meross: Neue Rauchmelder mit Magnethalterung und Matter
Meross hat eine neue Generation seiner vernetzten Rauchmelder vorgestellt. Wie das Vorgängermodell lassen sich die Geräte per App überwachen und über den Smarthome-Standard Matter in bestehende Systeme einbinden. Neu ist allerdings die Befestigung: Meross setzt jetzt wahlweise auf Schrauben oder selbstklebende Magnetpads. Die eine einfachere Montage ermöglichen und auch das spätere Abnehmen der Rauchmelder erleichtern.
Matter-Anbindung über Meross-Hub
Für die App-Anbindung und die Integration in bestehende Smarthome-Systeme benötigen die neuen Rauchmelder wie ihre Vorgänger einen Matter-Hub von Meross. Dieser ist bei den angebotenen Sets mit drei, sechs und zwölf Rauchmeldern im Lieferumfang enthalten. Der Hub stellt die Verbindung zu Matter-kompatiblen Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant her und lässt sich auch für weitere kompatible Meross-Geräte verwenden.
Die Rauchmelder können zudem untereinander vernetzt werden. Erkennt eines der Geräte Rauch, lösen auch die anderen verbundenen Melder Alarm aus. Die Lautstärke beträgt laut Hersteller 85 Dezibel direkt am Rauchmelder und bis zu 110 Dezibel am Hub.
Benachrichtigungen und Steuerung per App
Über die Meross-App lassen sich die Geräte auch aus der Ferne überwachen. Bei Rauchentwicklung, niedrigem Batteriestand oder technischen Störungen verschickt das System entsprechende Benachrichtigungen. Die Melder lassen sich zudem über die App testen und bei Bedarf stummschalten. Alternativ steht dafür auch eine Taste direkt am Gerät zur Verfügung.
Für die Raucherkennung verwendet Meross nach eigenen Angaben zwei optische Sensoren, die Rauch besser von Wasserdampf unterscheiden und dadurch Fehlalarme reduzieren sollen. Ein feinmaschiges seitliches Schutzgitter soll verhindern, dass Insekten in die Messkammer gelangen.
Einführungspreise für verschiedene Sets
Meross bietet die neuen Rauchmelder zur Markteinführung im Set mit dem Matter-Hub MSH450 zu Sonderpreisen an. Wer den Rabattcoupon auf der Produktseite aktiviert und beim Kaufabschluss zusätzlich den Aktionscode FVB66E7Z eingibt, erhält die Sets zu folgenden Preisen:
- 3er Set mit Hub = 84,14 Euro
- 6er Set mit Hub = 135,99 Euro
- 12er Set mit Hub = 246,49 Euro
Ein einzelner Rauchmelder ohne Hub ist im Rahmen der Aktion zum Preis von 26,34 Euro erhältlich.
Tolles Angebot ich würde fast zuschlagen, wenn es immer mit diesem blöden ab nicht wäre. Aber naja xsense will jetzt ja auch mit matter anbieten
Matter over WLAN/Thread…?
OK, dann wohl nur ein Rauchmelder mit einer Matterfähigen Bridge?
Ok, dann besser
Heiman HS1SA-M
Sensereo MS-1
ABUS Prefira Smart
Das sind echte matterfähige Rauchmelder
Sind das die neuen Geräte? Ursprünglich war mal von Januar die Rede…
Verwechselst du vielleicht mit X-Sense?
Erster Gedanke beim Blick auf das Foto: seit wann fahren Saugroboter auch an der Decke ^^
Gibt es auch Rauchmelder die zwischen Zigaretten Rauch und Brand unterscheiden können?
Ich habe mir schon 2x ein Bundle gekauft und werde irre von permanenten Fehlalarmen. Support von Meross meldet sich nicht….
Mir geht es ähnlich. Die Rauchmelder und Wasserlecksensoren sind immer wieder offline. Manchmal kommen sie wieder online, mal nicht mehr. Nicht ideal bei solch kritischen Sensoren. Ich abonnierte versuchsweise in der App ein Abo von monatlich 30 SMS für angezeigt 5€ und mir wurden dann 5,99 berechnet. Der Support bat um einen Screenshot von der Angebotsseite, die nun ja aufgrund Abo nicht erschien. Ich war mit Meross schon mal zufriedener.
Ohne Hub würde ich zuschlagen