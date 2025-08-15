WhatsApp: Viele neue Funktionen für Gruppenanrufe

WhatsApp hat neue Werkzeuge vorgestellt, die die Organisation und Durchführung von Gruppenanrufen erleichtern sollen. Nutzer können ab sofort Video- oder Sprachanrufe im Voraus planen. Die Terminvergabe erfolgt über die Anrufübersicht der App, indem über das Plus-Symbol ein neuer geplanter Anruf erstellt wird. Dabei lassen sich Uhrzeit, Datum und Art des Anrufs auswählen.



Die geplanten Gespräche erscheinen anschließend im Bereich „Anrufe“, wo auch weitere Informationen wie Teilnehmerliste und Teilnahmelink verfügbar sind.

Vor Beginn eines geplanten Gesprächs erhalten alle eingeladenen Teilnehmer automatisch eine Erinnerung. Die bereitgestellten Links lassen sich direkt in den eigenen Kalender eintragen oder mit anderen Personen teilen. Zusätzlich werden Ersteller eines Call-Links nun benachrichtigt, sobald jemand dem Anruf beitritt.

Neue Interaktionsmöglichkeiten

Für mehr Struktur und Beteiligung in Gruppengesprächen führt WhatsApp zudem zwei neue Funktionen ein: Nutzer können sich nun virtuell melden, um Gesprächsbedarf zu signalisieren. Die aus Zoom bekannte „Hand heben“-Funktion richtet sich insbesondere an größere Runden, in denen nicht alle gleichzeitig sprechen können.

Darüber hinaus stehen in Anrufen nun Emojis für spontane Reaktionen zur Verfügung, etwa Daumen hoch oder Herzsymbole. Diese sollen ermöglichen, auf Gesagtes zu reagieren, ohne das Gespräch verbal zu unterbrechen.

Wie bei allen Gesprächen auf der Plattform gilt laut Anbieter auch für die neuen Funktionen der Schutz durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die neuen Werkzeuge stehen sowohl für den privaten als auch den beruflichen Einsatz zur Verfügung.

Gespräche mit bis zu 32 Teilnehmern

An Gruppen-Sprachanrufen über WhatsApp können bis zu 32 Personen gleichzeitig teilnehmen. Dabei wird stets die Internetverbindung des eigenen Geräts genutzt, nicht das Sprachguthaben des Mobilfunkvertrags. Datennutzungsgebühren können je nach Verbindung entstehen. Anrufe können direkt aus Gruppenchats oder über die Anrufübersicht gestartet werden. Auch nachträgliches Hinzufügen von Teilnehmern ist während eines laufenden Gesprächs möglich.

Nutzer können bei eingehenden oder verpassten Gruppenanrufen jederzeit über die Anrufliste oder Benachrichtigungen beitreten, sofern der Anruf noch läuft. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, andere Teilnehmer stummzuschalten oder durch Antippen der Kachel eine Direktnachricht zu senden.