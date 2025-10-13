Blink Videotürklingel und Outdoor-Kamera (fast) zum halben Preis

Die Prime-Angebotstage sind bei Amazon zwar wieder vorbei, dennoch sind weiterhin zahlreiche Produkte von Amazon selbst und den angegliederten Marken mit deutlichem Preisnachlass erhältlich. Den bei einigen der Produkte vorhandenen Zusatzangaben zufolge laufen die Sonderpreise am morgigen Dienstag definitiv aus. Die bis dahin verfügbaren Preisreduzierungen umfassen unter anderem verschiedene Echo-Geräte, Amazon-Tablets, Fire-TV-Sticks und Eero-Router. Darüber hinaus sind auch mehrere Sicherheitskameras von Blink günstiger zu haben, darunter auch die neuesten Produkte des Herstellers.

Dazu aber vorab ein wichtiger Hinweis: Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch das neue Panorama-System Blink Arc anzuschaffen, solltet ihr unbedingt wissen, dass für die mit dieser „Um-die-Ecke-Kamera“ möglichen Panoramafunktion ein Abonnement von Blink Plus zwingend erforderlich ist. Die Zusatzkosten belaufen sich hier auf 10 Euro pro Monat. Das Dual-Kamerasystem selbst ist aktuell zum Preis von 99,99 Euro zur Vorbsetellung erhältlich.

Einfache und günstige Videotürklingel

Bemerkenswert günstig ist momentan auch die seit Sommer erhältliche zweite Generation der Videotürklingel von Blink. Hier kommt man aktuell bereits für 35,49 Euro zum Zug und hat damit die Möglichkeit zum Live-Zugriff auf die integrierte Hochformat-Türkamera mit Gegensprechfunktion.

Auch hier lässt sich der Leistungsumfang optional durch ein Abo erweitern, um beispielsweise automatisch Videoclips in der Cloud zu speichern oder auf Funktionen wie die Personenerkennung oder Aufzeichnung von Live-Videos zuzugreifen.

Blink Outdoor: Mit 2 Batterien bis zu 2 Jahre

Auch das aktuelle Modell der Blink Outdoor lässt sich aktuell noch zum Sonderpreis von 35,99 Euro bestellen. Die kleine Kamera kann abgesehen von ihrem günstigen Preis dadurch punkten, dass sie lediglich zwei AA-Batterien benötigt, um bis zu zwei Jahre lang ohne sonstige Stromzufuhr zu arbeiten.

Bei der Platzierung des Geräts muss man lediglich darauf achten, dass sich das Gerät im WLAN und in Reichweite der mitgelieferten Basisstation befindet. Für den Live-Zugriff auf das Kamerabild genügt es, den aktuellen Aktionspreis zu bezahlen. Weitere Funktionen sind hier wie auch bei der Videotürklingel des Herstellers nur in Verbindung mit einem Abonnement verfügbar.