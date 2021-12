Rückkehr vom iPhone 13 auf ältere Geräte derzeit nur über Umwege

Wenn man nicht warten kann, bleibt als einziger Workaround Apples öffentliches Beta-Programm – hier steht bereits iOS 15.2 zum Download bereit. Zwar in einer Testversion und somit nicht unbedingt fehlerfrei, doch wer keine andere Wahl hat, wird die damit verbundenen Risiken vermutlich gerne in Kauf nehmen, um seine Daten über diesen Umweg wieder auf das alte Gerät zu übertragen.

In der Regel gibt es ja wenig Gründe, von einem neu gekauften iPhone auf sein voriges und in der Regel auch schlechteres Gerät zurückzukehren. Wenn dies allerdings nötig ist, können aktuell auch geübte iPhone-Nutzer an dieser Herausforderung scheitern. Selbst der Apple Support scheint nicht zu wissen, dass sich im Moment Backups, die auf einem iPhone 13 oder auch iPhone 12 erstellt wurden, nicht auf älteren Geräten einspielen lassen.

Insert

You are going to send email to