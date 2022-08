MeinMagenta-App verbessert Vertragsanzeige und Prepaid-Optionen

Die Geduld stirbt zuletzt: Mit dem dritten Update für die neue MeinMagenta-App liefert die Telekom nun endlich die Möglichkeit nach, die in der App gelisteten Verträge weitgehend frei zu benennen. Zuvor wurden hier standardmäßig stets nur die zugehörigen Telefonnummern angezeigt, auch wenn die Telekom bereits bei der Veröffentlichung der neuen App-Version Ende Mai damit geworben hat, den Verträgen für eine bessere Unterscheidung eigenen Namen zu geben.

Die neue Funktion versteckt sich in den Einstellungen der jetzt neu in Version 21.2.5 erhältlichen MeinMagenta-App. Im Bereich „Verknüpfte Verträge“ werden alle zugehörigen Verträge beziehungsweise Rufnummern angezeigt und diese sind nun um ein kleines Bearbeiten-Symbol ergänzt, über das sich die neue Eingabemaske aufrufen lässt. Der zu vergebende eigenen Name darf maximal 30 Zeichen lang sein.

Sinnvoll und wichtig ist diese Option vor allem deswegen, weil die Telekom im Juli auf ihr neues Tarifmodell umgestellt hat, bei dem sich nach dem Motto „Mehr Datenvolumen für alle“ einzelne MagentaMobil-Tarife um günstige Zusatzkarten erweitern lassen. Der Vertragsinhaber verwaltet dann als „Super-Admin“ auch die Tarife von weiteren Familienmitgliedern, die dann schon ab 9 Euro im Monat die selben Konditionen erhalten, wie für die Hauptkarte gebucht.

Verbesserungen beim Widget und den Prepaid-Optionen

Das mit der MeinMagenta-App für iOS bereitgestellte Widget bietet allerdings auch in der aktuellen App-Version keine zusätzlichen Einstellungen und zeigt in den kleinen Varianten stets den Hauptvertrag an. Doch werden die neu in der App vergebenen Vertragsbezeichnungen jetzt auch in die große Widget-Version übernommen, in der dann alle hinterlegten Verträge angezeigt werden.

Als weitere Neuerungen im Zusammenhang mit der aktuellen App-Version nennt die Telekom die Möglichkeit, gemeldete und behobene Störungen im Bereich Service verwalten, die automatische Anmeldung zu deaktivieren, Prepaid-Sofort-Aufladungen mit Apple Pay durchzuführen und automatische Aufladungen anzuzeigen.