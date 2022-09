Roomba Combo j7+: Neues iRobot-Flaggschiff mit Lift für das Wischpad

Mit dem Roomba Combo j7+ hat iRobot sein neues Topmodell aus dem Bereich Saug- und Wischroboter vorgestellt. Das Gerät wird von kommender Woche an inklusive der automatischen Absaugstation Clean Base mit einer Preisempfehlung von 999 Euro in den Handel gehen. Optional will iRobot den Sauger auch als Roomba Combo j7 mit 200 Euro Preisabzug ohne die Station anbieten.

Als herausragendes Merkmal des neuen Saugers hebt der Hersteller die Tatsache hervor, dass sich das Wischpad vollständig über den Sauger hinweg anheben kann, damit es beim Reinigen von Teppichen und dergleichen ausreichend Abstand zum Untergrund hat und diesen nicht nass macht oder verunreinigt.

Diese Funktion wird mithilfe von zwei vollständig einziehbaren Wischarmen aus Metall gewährleistet, die immer dann in Aktion treten, wenn der Roboter Teppich oder sonstige Untergründe erkennt, die nicht feucht gereinigt werden sollen.

Damit verbunden verspricht iRobot, dass der Saug- und Wischroboter durch regelmäßige Aktualisierungen des Betriebssystems iRobot OS 5.0 und automatischen Lernfunktionen intelligente Reinigungsabläufe anstrebt und beispielsweise zuerst alle Teppiche und Teppichböden saugt und im Anschluss daran zum kombinierten Saugen und Wischen der Hartböden übergeht.

Umfassende Sprachsteuerungsoptionen

Der Roomba Combo j7+ arbeitet mit dem kamerabasierten Navigationssystem PrecisionVision von iRobot und ist dem Hersteller zufolge damit verbunden auch in der Lage, mehr als 80 gängige Objekte zu erkennen. Auf dieser Basis kann man den Roboter in Verbindung mit einem Sprachassistent gezielt dazu auffordern, beispielsweise vor oder neben Katzenklos, Toiletten, Geschirrspülern, Sofas und dergleichen zu reinigen. Insgesamt sind iRobot zufolge rund 600 Sprachbefehle möglich und die Reinigungsaufgaben lassen sich in der zugehörigen App weiter Anpassen.

Die aktuellen Roomba-Sauger sind mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel, Siri-Sprachbefehle können mithilfe von Siri-Kurzbefehlen über die iRobot-App konfiguriert werden.