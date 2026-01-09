Roborock Saros Rover: Mehr Details zu dem Treppensteig-Roboter

Wir haben bereits zu Wochenbeginn über den Saros Rover von Roborock berichtet. Mittlerweile hat das Unternehmen noch etwas mehr Informationen zu dem Gerät herausgegeben und zusätzliche Videos veröffentlicht, die den Reinigungsroboter in Aktion zeigen.

Auch wenn es bislang weder einen konkreten Preis noch ein Verfügbarkeitsdatum gibt, zeigt der Entwicklungsstand des Geräts deutliche Fortschritte gegenüber dem, was uns bislang von den anderen Herstellern von Haushaltsrobotern bisher als potenzielle Lösungen für das Reinigen und Überwinden von Treppen präsentiert wurde.

Technisches Konzept mit Rad-Beinen

Der Saros Rover von Roborock bewegt sich mithilfe beweglicher Rad-Beine fort. Diese Konstruktion erlaubt es dem Roboter, seine Höhe dynamisch anzupassen, um Hindernisse zu überwinden und auch auf wechselndem Untergrund stabilen Halt zu finden.

Die Mechanik wird durch eine Softwarelösung unterstützt, die mithilfe von KI, Sensorik und räumlichen Daten die Umgebung analysiert, um die Bewegungen präzise steuern zu können. Dadurch soll der Roboter auch in mehrstöckigen Wohnungen einsetzbar sein und sogar einzelne Treppenstufen selbstständig reinigen können. Neben geraden Treppen soll das Gerät auch Wendeltreppen, teppichbelegte Stufen sowie unebene Flächen wie Schwellen oder leichte Steigungen bewältigen.

Einsatz auf Treppen und unebenem Untergrund

Die neuen Videos von Roborock haben vor allem diese besonderen Eigenschaften des Saros Rover zum Thema. Gerade die Frage, wie gut das Gerät mit Treppen, die nicht stur geradeaus verlaufen, umgehen kann, hat sich im Anschluss an die initiale Ankündigung gestellt. Die vom Hersteller diesbezüglich veröffentlichten Beispiele schrauben unsere Erwartungen an das Gerät noch einmal deutlich höher.

Offen bleibt natürlich, wie sich die verbaute Technik im Preis des Roboters niederschlägt. Nachdem bereits der mit einem Roboterarm ausgestattete Saros Z70 bei seinem Marktstart mit 1.799 Euro veranschlagt wurde, scheint ein Preis von 2.000 Euro und mehr für den Rover nicht sonderlich abwegig.