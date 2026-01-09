Neue Sonderaktionen bei Amazon
Im Angebot: Netatmo Wetterstation und Ladegerät-Doppelpack
Nutzer, die sich eine neue Wetterstation von Netatmo zulegen oder ihr Setup diesbezüglich erweitern wollen, finden aktuell bei Amazon wieder deutlich reduzierte Preise. Die Hauptstation selbst ist für 109,99 Euro erhältlich und auch die verschiedenen Zusatzmodule werden deutlich günstiger angeboten.
Wer die komplette Station kauft, sollte darauf achten, dass er das Exklusivpaket von Amazon nimmt. Zum gleichen Preis bekommt man hier nämlich noch eine Wandhalterung für den Außensensor mit.
Wenngleich sie inzwischen etwas in die Jahre gekommen ist, zählt die Wetterstation von Netatmo weiterhin zu den beliebtesten Artikeln im Smarthome-Bereich. Dazu trägt sicherlich die Tatsache bei, dass der Hersteller seit geraumer Zeit die Integration in Apple Home unterstützt.
Auch ergänzende Produkte wie das Zusatzmodul für Innenräume sowie Windmesser und Regenmesser werden im Rahmen der Rabattaktion günstiger angeboten. Darüber hinaus finden sich aktuell auch so gut wie alle weiteren Produkte von Netatmo von Heizungsthermostaten über Rauchmelder bis hin zu deren Alarmsirene im Preis reduziert. Eine Übersicht lässt sich hier bei Amazon abrufen.
2 × 30-Watt-Netzteil inklusive Kabel für 15 Euro
Günstige Ladegeräte kann man aktuell von Iniu haben. Der Hersteller bietet sein 30-Watt-Netzteil über Amazon im Doppelpack für 15,25 Euro an. Zu diesem Preis bekommt man nicht nur zwei Steckernetzteile, sondern auch gleich noch zwei USB-C-Kabel mit dazu.
Die kompakten Netzteile von Iniu liefern jeweils bis zu 30 Watt Ladeleistung, die sie über zwei integrierte Anschlussbuchsen für USB-C und USB-A abgeben können. Der leere Akku eines iPhone 17 Pro lässt sich damit laut Hersteller in nur 30 Minuten auf bis zu 68 Prozent aufladen. Dank der verbauten GaN-Technologie fallen die Ladegeräte bei gleicher Leistung deutlich kompakter aus als beispielsweise das von Apple zum Einzelpreis von 45 Euro angebotene und nur mit einem USB-C-Anschluss ausgestattete Original-Netzteil.
Die beiden im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel sind jeweils anderthalb Meter lang und mit Nylon ummantelt.
Vielleicht kann mir das jemand beantworten, der die aktuelle Version mit Alexa Verknüpfung nutzt: Alexa zeigt mir Temperaturwerte an, die es sich vom Wetterdienst zieht. Würde mit der Netatmo Alexa auch echte Daten von vor der Haustür anzeigen, ohne dass ich gezielt Alexa danach fragen muss?
Danke!!
Hallo, leider funktioniert das nicht.
Ich habe mir ein altes iPad mini bei eBay gekauft und nutze es als Display für die Wetterstation. Das funktioniert super. Die App bleibt dauerhaft offen und man kann die Werte immer ansehen
Ich nutze Alexa mit dem Switchbot Außensensor. Frage sie dann explizit nach dem Namen des Sensors, dann nennt sie mir die Außen- oder halt Innenwerte. Ohne die normale online Wetter Temperatur zu nennen.
Ich nutze die Innen und Außenstation seit Jahren problemlos. Die Abfrage mit Alexa funktioniert super „Alexa, frage Netatmo nach der Außentemperatur…“
Zu Alexa kann ich nicht weiterhelfen. Ich kann nur für iOS sagen, dass es ein Widget gibt, dass die Daten anzeigt. Darüber hinaus kann man sich die Daten über die Website auch selbst herunterladen und nutzen.
Nie wieder netatmo. Schlechter Support und sich schön um Garantie rausreden nachdem meine Basis kaputt war.
Und mir genau das Gegenteil. Mein Aussensensor machte mal Problem und wurde ohne Murren ausgetauscht, bzw. sie haben mir einen neuen zugesendet.
Immer wieder Netatmo! Regenmesser nach ein paar Jahren defekt, super freundlicher und hilfsbereiter Support. Als das nichts half, gab es kostenlos einen neuen, der jetzt seit mehr als 7 Jahren problemlos seinen Dienst verrichtet.
Ist aber vor dem Verkauf an Legrand gewesen.
So unterschiedlich können die Erfahrungen sein.
Ich suche eine Station, die die aktuelle Wärmestrahlung messen kann, damit ich damit meine Jalousien steuern könnte. Hat jemand so eine Lösung vielleicht im Einsatz, oder sonst eine Idee wie man das erreichen könnte? Werte von Wetter-Services gehen natürlich auch, sind aber meist zu langsam im Update oder allgemein zu ungenau.
Wie steuerst du deine Rollos?
Eine direkte Lösung um die Wärmestrahlung zu messen und das dann auch als Auslöser einzubinden, habe ich jetzt nicht. Aber, vielleicht könnte man das auch über einen Helligkeitssensor lösen. Starke Helligkeit = starke Sonneneinstrahlung = mögliche starke Erwärmung hinter dem Fenster.
leider ist es nicht so einfach. Die Wärme der Sonne korreliert zwar mit der Helligkeit und der UV Strahlung, aber manchmal liegen diese Werte auch sehr anders. Gerade im Sommer kann eine Wolkendecke da riesige Unterschiede machen.
Momentan steuere ich die Jalousien per Home Assistant der sich die Werte von einem Webservice holt. Geht schon sehr gut für 80% der Fälle. Aber manchmal würde ich gerne lokal übersteuern.
Ich würde meine Netatmo-Station, die seit Jahren zuverlässig läuft, ja durchaus upgraden, aber ganz bestimmt nicht auf eine Version, die erst im letzten Jahr aktualisiert wurde und nach wie vor Mikro-USB als Stecker verbaut. Das unterstütze ich nicht.
War zu Black Friday der Netatmo wieder mal zugewandt -etwas Recherche hat mich aber schnell zu etwas getrieben, das ein separates Panel hat, um die Daten zu lesen. Immer in die App gehen, oder extra ein altes iPad dafür abstellen -nein danke. Das Resultat, mit dem ich enorm happy bin: habe mir die WS-2000 von Ambient Weather gekauft. Leicht erweiterbar mit zusätzlichen Sensoren, und lt reviews sehr haltbar. Ist jetzt über dem Dach montiert und ich erfreue mich jeden Tag an all den Daten, die sie liefert :)
Üblicherweise auf Amazon um die 300€, gab es sie zu BF für 239€ -da musste ich nicht lange überlegen.
Danke für den Tip, werde ich mal beobachten…..
Ich benutze das hier als Anzeigepanel für die Netatmo-Station. Mit dem Ding kann man auch Internetradio hören, Chuck Norris-Witze oder Aktienkurse anzeigen lassen und vieles mehr. https://amzn.to/4jy7mbh
Alexa einfach nach Netatmo und dem jeweiligen Sensor fragen und man bekommt die entsprechende Antwort
Ergänzender Hinweis:
Beim Anbieter eines dynamischen Stromtarif „Tibber“ kann man Netatmo in die App mit einbinden und die Temperatur- und Wetterdaten werden z. Bsp. für die Kalkulation des eigen Strombedarf unter Berücksichtigung einer Solaranlage mit berücksichtigt.
Ich kurze hin und wieder men Fenster.
Man sollte nur dran denken, dass man bei Netatmo nur drei Innen-Module nutzen kann. Das finde ich ziemlich schade.
Ich nutze neben der Wetterstation lieber 2x den „Home Coach“ – sieht aus wie die Wetterstation, nur goldener Zylinder und mit Stromanschluss.