Im Angebot: Netatmo Wetterstation und Ladegerät-Doppelpack

Nutzer, die sich eine neue Wetterstation von Netatmo zulegen oder ihr Setup diesbezüglich erweitern wollen, finden aktuell bei Amazon wieder deutlich reduzierte Preise. Die Hauptstation selbst ist für 109,99 Euro erhältlich und auch die verschiedenen Zusatzmodule werden deutlich günstiger angeboten.

Wer die komplette Station kauft, sollte darauf achten, dass er das Exklusivpaket von Amazon nimmt. Zum gleichen Preis bekommt man hier nämlich noch eine Wandhalterung für den Außensensor mit.

Wenngleich sie inzwischen etwas in die Jahre gekommen ist, zählt die Wetterstation von Netatmo weiterhin zu den beliebtesten Artikeln im Smarthome-Bereich. Dazu trägt sicherlich die Tatsache bei, dass der Hersteller seit geraumer Zeit die Integration in Apple Home unterstützt.

Auch ergänzende Produkte wie das Zusatzmodul für Innenräume sowie Windmesser und Regenmesser werden im Rahmen der Rabattaktion günstiger angeboten. Darüber hinaus finden sich aktuell auch so gut wie alle weiteren Produkte von Netatmo von Heizungsthermostaten über Rauchmelder bis hin zu deren Alarmsirene im Preis reduziert. Eine Übersicht lässt sich hier bei Amazon abrufen.

2 × 30-Watt-Netzteil inklusive Kabel für 15 Euro

Günstige Ladegeräte kann man aktuell von Iniu haben. Der Hersteller bietet sein 30-Watt-Netzteil über Amazon im Doppelpack für 15,25 Euro an. Zu diesem Preis bekommt man nicht nur zwei Steckernetzteile, sondern auch gleich noch zwei USB-C-Kabel mit dazu.

Die kompakten Netzteile von Iniu liefern jeweils bis zu 30 Watt Ladeleistung, die sie über zwei integrierte Anschlussbuchsen für USB-C und USB-A abgeben können. Der leere Akku eines iPhone 17 Pro lässt sich damit laut Hersteller in nur 30 Minuten auf bis zu 68 Prozent aufladen. Dank der verbauten GaN-Technologie fallen die Ladegeräte bei gleicher Leistung deutlich kompakter aus als beispielsweise das von Apple zum Einzelpreis von 45 Euro angebotene und nur mit einem USB-C-Anschluss ausgestattete Original-Netzteil.

Die beiden im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel sind jeweils anderthalb Meter lang und mit Nylon ummantelt.