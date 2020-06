djay Pro AI trennt Audioelemente in Echtzeit

Mit der neu veröffentlichten Version 3.5 will Algoriddim seine iOS-App in die Lage versetzen, Musik in Echtzeit zu verarbeiten, ähnlich der akustischen Verarbeitung im menschlichen Gehirn. Die mit iPhone und iPad kompatible Anwendung wird dementsprechend nun als djay Pro AI vermarktet.

Die Entwickler bezeichnen die Möglichkeit, Stimmen und Instrumente in Echtzeit zu trennen als Revolution für das DJing. Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden die Songs analysiert, der Anwender kann dabei in Echtzeit auf einzelne Audioelemente zugreifen und diese beispielsweise isolieren. Die technische Grundlage hierfür liefern Apples in neueren iOS-Geräten verbaute Bionic-Prozessoren.

djay Pro AI lässt sich kostenlos im App Store laden und bietet zum Monatspreis von 4,99 Euro Vollzugriff auf alle Funktionen an. Die Entwickler sitzen zwar in München, halten es aber nicht für nötig ihre App-Beschreibung auf Deutsch anzubieten. Daher unten die Google-Übersetzung der mit dem aktuellen Update verbundenen Neuerungen.

djay Pro AI: Neu mit Version 3.5