Roborock S6 MaxV zeigt jetzt Live-Video beim Saugen

Den Roborock S6 MaxV haben wir bei seiner Einführung ausführlich vorgestellt. Der Saugroboter setzt sich durch eine integrierte Kamera von den anderen Geräten des Herstellers ab. Standardmäßig wird das Kamerabild ausschließlich zur Analyse von Hindernissen verwendet. Optional können Nutzer aber erweiterten Zugriff aktivieren. Zunächst war hier nur die Anzeige der vom Roboter erkannten Hindernisaufnahmen möglich. Mit einem neuen Update besteht nun die Möglichkeit zum Live-Zugriff auf das Kamerabild.

Roborock stellt die neue Funktion über ein Software-Update für den Roborock S6 MaxV bereit, das über die nächsten Tage hinweg verteilt wird. In der Folge haben Besitzer des Geräts dann die Möglichkeit, während der Reinigung per „Remote Viewing“ in Echtzeit auf das von der Stereokamera des Roboters erfasste Videobild zuzugreifen.

Hilfreich könnte diese Funktion vor allem dann sein, wenn man den Roboter aus der Ferne steuert und beispielsweise manuell bestimmte Stellen reinigen will. „Remote Viewing“ funktioniert nämlich nicht nur wenn der Roborock eigenständig saugt, sondern kann auch für die Navigation während der Fernbedienung des Saugers über die App verwendet werden.

Schau' dich in deinem zu Hause um, auch wenn du nicht zu Hause bist. Ganz einfach die Roborock-App starten, den S6 MaxV durch dein Zuhause fahren lassen und einen letzten Blick in deine eigenen vier Wände werfen: Ist die Tür wirklich geschlossen? Ist dein Haus so, wie du es verlassen hast? Und was treiben eigentlich die Haustiere? Du siehst alles, was der S6 MaxV sieht.

Spooky wird es, wenn der Roboter während der Arbeit auch Sprachbefehle seines „Besitzers“ wiedergibt. Ebenfalls im Rahmen des aktuellen Updates wird nämlich die Möglichkeit hinzugefügt, kurze Sprachaufnahmen an den Roborock S6 MaxV zu schicken, die dieser dann abspielt.

Der Hersteller betont, dass die Kamera- und Sprachfunktionen vom Benutzer aktiv eingeschaltet werden müssen. Zudem wurden Roborock zufolge strenge Sicherheitsvorkehrungen implementiert und sämtliche Vorgaben hinsichtlich Datenschutz und DSGVO berücksichtigt. Der TÜV Rheinland habe die Sicherheit des Geräts entsprechend zertifiziert.