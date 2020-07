Google One: Google verspricht iPhone-App mit Backup-Funktion

Die ursprünglich als Google Drive bekannten Cloud-Speicher-Dienste von Google laufen seit zwei Jahren unter der Bezeichnung Google One. Mit jedem Google-Konto gibt es hier 15 GB kostenlosen Speicherplatz. Wer mehr will, kann zu ähnlichen Preisen wie bei Apple aufstocken. Anders als Apple erlaubt es Google allerdings, beliebig viele Fotos mit bis zu 16 MP Auflösung und Videos in HD-Qualität zu sichern. Lediglich Fotos in Originalqualität werden auf den kostenlosen bzw. zugekauften Speicherplatz angerechnet.

Google One App kommt für das iPhone

iPhone-Besitzer können in Kürze von einem Erweiterten Funktionsumfang im Zusammenspiel mit Google One profitieren. Google hat eine iPhone-Version der Google One App angekündigt und wird damit verbunden die Möglichkeit bieten, ausgewählte Daten direkt auf Google One zu sichern. Neben Fotos und Videos ist hier auch die Rede von einem Backup von Kontakten und Kalendereinträgen.

Ergänzend verspricht Google die Möglichkeit, seinen Speicherplatz auf Google One komfortabel über die neue App zu verwalten, dazu zählen auch die dort abgelegten Mediendateien und Gmail-Inhalte. Die App und Funktionen stehen für Google-Nutzer in allen Ländern, in denen Google One verfügbar ist – also auch in Deutschland – kostenlos zur Verfügung. Google verspricht eine zeitnahe Freigabe der neuen Anwendung im App Store für iOS.