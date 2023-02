Riptide GP: Renegade+: Illegale Hydrojet-Rennen auf Apple Arcade

Riptide GP: Renegade ist die zweite von insgesamt vier Neuvorstellungen auf Apple Arcade in diesem Monat. Nächste Woche soll dann die Aufbausimulation Farmside und in der Woche darauf das Text-Adventure Lifeline+ folgen.

Auch bei Riptide GP: Renegade muss man sich schnell über die Wasseroberfläche bewegen. Als Spieler tritt man in die Rolle eines zu Unrecht aus der offiziellen Riptide-GP-Liga ausgestoßenen Hydrojet-Fahrers, der nun an illegalen Rennen auf öffentlichen Wasserstraßen, in überfluteten Ruinen und Fabriken teilnimmt, um auf diese Weise seinen Ruf und Titel wiederherzustellen.

