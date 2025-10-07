RingConn Gen 2 Air: Der smarte Ring kostet jetzt unter 200 Euro

Den Gesundheits- und Fitness-Ring RingConn Gen 2 haben wir bereits ausführlich vorgestellt. Mit dem RingConn Gen 2 Air bietet der Hersteller eine günstigere, im Funktionsumfang leicht reduzierte Version an, die heute und morgen mit 20 Prozent Preisnachlass angeboten wird. Regulär muss man für den RingConn Gen 2 Air 239 Euro bezahlen. Im Rahmen der aktuellen Prime Deal Days von Amazon ist der Ring für 191,20 Euro erhältlich.

Wer den Kauf eines Smart-Rings erwägt, sollte bei einem Produktvergleich unbedingt auch eventuelle Folgekosten im Blick behalten. Für RingConn spricht, dass die Ringe nicht nur zahlreiche Funktionen bieten, sondern auch in vollem Umfang ohne zusätzliche Gebühren genutzt werden können. Der teurere Oura-Ring beispielsweise setzt hier zusätzlich ein Abonnement zum Monatspreis von 5,99 Euro voraus.

Unterschiede zum „großen“ Modell

Der Preisunterschied von rund 100 Euro ergibt sich vor allem daraus, dass der Air aus Edelstahl anstelle von Titan gefertigt ist und über einen etwas schwächeren Akku verfügt. Dennoch muss das Air-Modell nur etwa alle zehn Tage geladen werden. Bei den Ladeoptionen hat der Hersteller ebenfalls gespart. Beim Air liegt lediglich ein kleines Ladedock bei, während der „große“ RingConn Gen 2 mit einem Ladecase mit integriertem Akku kommt. Angesichts der langen Akkulaufzeit kann man sich damit aber gut arrangieren.

In puncto Funktionen unterscheiden sich die beiden Modelle lediglich darin, dass man den RingConn Gen 2 Air nicht zur Schlafapnoe-Überwachung nutzen kann. Ansonsten stehen in Verbindung mit der RingConn-App vielseitige Funktionen zum Gesundheits- und Fitness-Tracking bereit.

Unaufdringliche Schlafüberwachung

Der größte Mehrwert eines Smart-Rings liegt aus unserer Sicht in der damit vorhandenen Möglichkeit zur dauerhaften Gesundheits- und Schlafüberwachung bei minimalem Aufwand. Die lange Akkulaufzeit sorgt dabei für besonderen Komfort. Zudem können solche Ringe besonders bei Anwendern punkten, die beim Schlafen keine Uhr am Handgelenk tragen wollen.

Insbesondere bei der Schlafüberwachung liefert der RingConn sehr realistische Messwerte, die mit anderen Messmethoden vergleichbar sind und sich gut mit persönlichen Erfahrungen wie Einschlaf- und Aufstehzeiten sowie der im Bett verbrachten Zeit decken. Ergänzend zum Hauptschlaf werden auch kleine Nickerchen protokolliert.

Die täglich in der App bereitgestellte Schlafauswertung umfasst auch Messwerte zur Herzaktivität und Hauttemperatur. Ergänzend liefert die App auf diesen Ergebnissen basierende Analysen und Tipps. Dazu zählen auch Hinweise und Rückfragen mit Bezug auf Auffälligkeiten.

Aktivitäts-Tracking und Stressmonitor

Rund um die Uhr dienen die Ringe von RingConn als Aktivitätsmonitor und kombinieren die Anzahl der zurückgelegten Schritte mit Trainingseinheiten, die man direkt über den Ring tracken oder manuell eingeben kann.

Das Fitness-Tracking von RingConn muss im Moment noch manuell über die App gestartet werden, und bietet fünf Aktivitäten zur Auswahl: Laufen im Freien, Laufen in Innenräumen, Wandern, Indoor-Cycling und Radfahren im Freien. Eine neue Firmware-Version, die bereits für einen Teil der Nutzer des Gen 2 Air freigegeben wurde, führt die automatische Erkennung von Aktivitäten ein.

Zu den weiteren, auf den Messwerten des Rings basierenden Funktionen zählt ein Stressmonitor, der dabei helfen soll, die persönliche Belastung besser zu verstehen und einzugrenzen. Frauen unterstützt die App dabei, ihren Zyklus zu überwachen und die Periodenzeiten auf Basis der erfassten Temperaturschwankungen vorauszusagen.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Insbesondere zum aktuellen Preis gehört der RingConn Gen 2 Air zu den attraktivsten Modellen im Bereich der Fitness- und Gesundheitsringe. Ein Upgrade auf das Standardmodell ist vor allem dann eine Überlegung wert, wenn man Wert auf hochwertigere Materialien und den Komfort der damit ausgelieferten Ladehülle legt.

Der RingConn Gen 2 Air wird in Silber oder Gold sowie neun verschiedenen Größen angeboten.