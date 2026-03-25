Ring: Neue Videotürklingeln mit 2K und 4K und neues Solar-Zubehör

Nicht nur Eufy hat eine neue Türklingel im Angebot, auch die Amazon-Marke Ring erweitert ihr Angebot an Videotürklingeln und setzt dabei verstärkt auf höhere Auflösungen und flexiblere Installationsoptionen.



Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Jahren vor allem kabelgebundene Modelle mit erweiterten Funktionen vorgestellt hatte, folgen nun erstmals auch akkubetriebene Varianten mit 2K- und 4K-Auflösung. Die neuen Geräte können ab sofort vorbestellt werden und sollen in den kommenden Wochen ausgeliefert werden.

Akkubetriebene Modelle mit höherer Auflösung

Im Mittelpunkt steht eine neue Generation akkubetriebener Türklingeln, die ohne feste Verkabelung installiert werden können. Das Topmodell unter den batteriebetriebenen Geräten liefert Video in 4K-Auflösung und bietet zusätzlich einen vergrößerten digitalen Zoom. Auch bei schwächerem Licht sollen farbige Aufnahmen möglich sein. Ein überarbeiteter Akku soll dafür sorgen, dass die höhere Bildqualität nicht zu Lasten der Laufzeit geht.

Neben dem Spitzenmodell bietet Ring mehrere Varianten mit 2K-Auflösung an. Diese unterscheiden sich vor allem durch Bauform, Energieversorgung und Funktionsumfang. So gibt es Modelle mit fest verbautem Akku, Varianten mit austauschbarem Akkupack sowie eine kabelgebundene Version für Haushalte mit vorhandener Klingelverdrahtung. Auch hier gehören Funktionen wie Bewegungserkennung und Benachrichtigungen zum Standard.

Ergänzt wird das Sortiment durch eine kabelgebundene 4K-Türklingel, die über Power-over-Ethernet angeschlossen wird. Diese Technik ermöglicht eine kombinierte Strom- und Datenversorgung über ein Netzwerkkabel und sorgt für eine stabile Verbindung.

Solar-Zubehör soll Ladeaufwand reduzieren

Parallel zu den neuen Türklingeln stellt Ring Zubehör vor, das den Betrieb der akkubetriebenen Modelle vereinfachen soll. Ein Solarladegerät lässt sich direkt in die Halterung integrieren und versorgt die Geräte kontinuierlich mit Energie. Alternativ steht ein separates Solarpanel zur Verfügung, das sich flexibel montieren lässt und die Laufzeit der Akkus verlängern soll.

Die neuen Türklingeln starten preislich bei knapp 80 Euro für das einfachste kabelgebundene Modell. Für die aufwendiger ausgestattete 4K-Variante mit Akku werden rund 250 Euro fällig, während die kabelgebundene Elite-Version deutlich darüber liegt.