Nur Synology-Kameras kompatibel
Synology BeeStation Plus: Videoüberwachung mit Haken
Synology baut die Funktionen seiner BeeStation Plus weiter aus. Nachdem das Gerät im vergangenen Jahr als einfacher Einstieg in die private Cloud vorgestellt wurde, ergänzt der Hersteller die Plattform nun um eine integrierte Videoüberwachung.
Damit rückt die BeeStation Plus stärker in Richtung eines zentralen Daten-Hubs für Haushalte und kleine Arbeitsumgebungen.
Nur Synology-Kameras kompatibel
Die neue Lösung erlaubt es, bis zu vier kompatible Kameras einzubinden und deren Aufnahmen direkt auf der BeeStation zu speichern. Damit kommen wir auch schon zum Haken: Kompatibel sind nur die von Synology selbst angebotenen Kameras, wie etwa die CC400W. Die Verarbeitung und Ablage der Videodaten erfolgt lokal, wodurch Nutzer die Kontrolle über ihre Aufzeichnungen behalten.
Gesteuert wird das System über die neue BeeCamera-Applikation. Darüber lassen sich Kameras einrichten, Live-Bilder abrufen und Aufnahmen verwalten. Ergänzend können Nutzer festlegen, wann aufgezeichnet wird und welche Bereiche überwacht werden sollen.
KI-Erkennung ohne Zusatzkosten
Wie bereits bei der Fotoverwaltung setzt Synology auch bei der Videoüberwachung auf lokale Auswertung. Die Kameras erkennen bestimmte Ereignisse eigenständig. Dazu zählen Personen, Fahrzeuge, Tiere oder ungewöhnliche Bewegungen. Entsprechende Meldungen werden in der Applikation gebündelt dargestellt.
Nutzer können Benachrichtigungen gezielt konfigurieren und so die Anzahl irrelevanter Hinweise reduzieren. Gleichzeitig lassen sich wichtige Sequenzen separat speichern, damit diese nicht automatisch gelöscht werden. Die Aufbewahrungsdauer hängt dabei vom verfügbaren Speicher ab, der weiterhin gemeinsam für Dateien, Fotos und Videos genutzt wird.
Die Zugriffsmöglichkeiten orientieren sich an der bisherigen Nutzerverwaltung der BeeStation Plus. Bis zu acht Personen können eingebunden werden und erhalten Zugriff auf Live-Streams sowie gespeicherte Ereignisse. Damit richtet sich die Erweiterung sowohl an Familien als auch an kleine Betriebe, die eine einfache Überwachungslösung ohne laufende Gebühren einsetzen möchten.
Mit der neuen Funktion entwickelt sich die BeeStation Plus, bei Galaxus für 488 Euro erhältlich, von einer reinen Speicherlösung zu einem vielseitigeren System, das neben Backups und Medienverwaltung nun auch Sicherheitsaufgaben übernimmt.
Entwickler: Synology Inc.
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Kommt einem bei Synology bekannt vor, dass nur die eigene Marke funktioniert…
Wobei sie bei den Festplatten ja eine klassische Kehrtwende [0] hingelegt haben…
[0] https://www.ifun.de/synology-dsm-7-3-erweitert-speicher-und-sicherheitsfunktionen-266546/
Das ist kein Haken, das ist ein NoGo
Also die Kameras gab es schon länger, in Verbindung mit der Surveillance-Station. Dort gingen auch erstmal 4 Kameras, man kann das aber mit Lizenzen erweitern. Dort gingen andere Kameras auch. Verwendete man die Kameras von Synology, war dabei auch eine Lizenz dabei. Und im professionellen Umfeld möchte ich eine Lösung, die Funktioniert, nicht eine Lösung, bei der ich vielleicht ein Problem hab und basteln muß. Deshalb habe ich mich im Büro für Synology und Synology-Kameras entschieden.
Beestation reduziert das jetzt auf Einfachheit. Und da hat man nicht die Möglichkeit, quasi hintenrum eine Kamera einzubinden.
Und das mit den Festplatten bezog sich auf spezielle Leistungen, die man bei Fremd-Platten nicht leisten konnte. Man konnte immer Fremdplatten nutzen.
Ich bin zwar schon etwas old-school mit meiner DS212+ und Desktop-Platten. Aber läuft noch alles.
Der Markt ist sehr unübersichtlich geworden- es gibt viele Features zu unterschiedlichen Preisen je Hersteller.
Mit 4 Kameras wird man in einem Haus gerade mal die Eingänge überwachen können – mit 8 Kameras dann auch den Garten und die Garage.
Ich bin ein Freund von PoE – was leider viel Aufwand beim Verlegen erzeugt.
Die Videodaten nur lokal zu speichern ist gerade bei einem Einbruch kein sinnvolles Konzept.
Kommt ganz darauf an, wo der lokale Speicher steht, wenn er in einem netzwerkfähigen Gebäude überall per LAN/WLAN eingebunden werden kann.
PoE oder LAN-Verkabelung an sich geben sich nicht viel, oder? Oder ist deine Alternative WLAN? Aber selbst das muß in ausreichender Qualität vorhanden sein. Also der Accesspoint nahe am Client / der Kamera.
Das Thema Einbruch, ja ist schwierig. Man weiß nie, welche Räume aufgebrochen und eingesehen werden. Als Alternative gäbe es Cloud-Lösungen, die dann meist an ein Abo geknüpft sind. Und wenn das „Internet“ ausfällt, dann hat man nix. Von Zugriffen Dritter auf die Aufnahmen abgesehen. Lokal ist schon eine gute Lösung.
Bei mir im Büro z. B. gibt es verschiedene Grundstücke quer übers Dorf verteilt. Allesamt via LWL angebunden. Da ist es einfach, eine solche Station in einem Gebäude aufzustellen, in dem man sowas nicht vermutet (z. B. in der Produktion oder im Lager).