Synology BeeStation Plus: Videoüberwachung mit Haken

Synology baut die Funktionen seiner BeeStation Plus weiter aus. Nachdem das Gerät im vergangenen Jahr als einfacher Einstieg in die private Cloud vorgestellt wurde, ergänzt der Hersteller die Plattform nun um eine integrierte Videoüberwachung.

Damit rückt die BeeStation Plus stärker in Richtung eines zentralen Daten-Hubs für Haushalte und kleine Arbeitsumgebungen.

Nur Synology-Kameras kompatibel

Die neue Lösung erlaubt es, bis zu vier kompatible Kameras einzubinden und deren Aufnahmen direkt auf der BeeStation zu speichern. Damit kommen wir auch schon zum Haken: Kompatibel sind nur die von Synology selbst angebotenen Kameras, wie etwa die CC400W. Die Verarbeitung und Ablage der Videodaten erfolgt lokal, wodurch Nutzer die Kontrolle über ihre Aufzeichnungen behalten.

Gesteuert wird das System über die neue BeeCamera-Applikation. Darüber lassen sich Kameras einrichten, Live-Bilder abrufen und Aufnahmen verwalten. Ergänzend können Nutzer festlegen, wann aufgezeichnet wird und welche Bereiche überwacht werden sollen.

KI-Erkennung ohne Zusatzkosten

Wie bereits bei der Fotoverwaltung setzt Synology auch bei der Videoüberwachung auf lokale Auswertung. Die Kameras erkennen bestimmte Ereignisse eigenständig. Dazu zählen Personen, Fahrzeuge, Tiere oder ungewöhnliche Bewegungen. Entsprechende Meldungen werden in der Applikation gebündelt dargestellt.

Nutzer können Benachrichtigungen gezielt konfigurieren und so die Anzahl irrelevanter Hinweise reduzieren. Gleichzeitig lassen sich wichtige Sequenzen separat speichern, damit diese nicht automatisch gelöscht werden. Die Aufbewahrungsdauer hängt dabei vom verfügbaren Speicher ab, der weiterhin gemeinsam für Dateien, Fotos und Videos genutzt wird.

Die Zugriffsmöglichkeiten orientieren sich an der bisherigen Nutzerverwaltung der BeeStation Plus. Bis zu acht Personen können eingebunden werden und erhalten Zugriff auf Live-Streams sowie gespeicherte Ereignisse. Damit richtet sich die Erweiterung sowohl an Familien als auch an kleine Betriebe, die eine einfache Überwachungslösung ohne laufende Gebühren einsetzen möchten.

Mit der neuen Funktion entwickelt sich die BeeStation Plus, bei Galaxus für 488 Euro erhältlich, von einer reinen Speicherlösung zu einem vielseitigeren System, das neben Backups und Medienverwaltung nun auch Sicherheitsaufgaben übernimmt.