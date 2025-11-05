App-Fernzugriff und Fernentriegelung
Ring Intercom Video zum Nachrüsten: Für Gegensprechanlagen mit Video
Mit dem Ring Intercom Video führt die für ihre Kameras bekannte Amazon-Marke eine Zusatzlösung für bestehende Gegensprechanlagen ein, die bereits über eine lokale Videofunktion verfügen.
Für Mehrparteienhäuser und bestehende Anlagen
Das Zubehör zum Nachrüsten richtet sich insbesondere an Nutzerinnen und Nutzer in Mehrfamilienhäusern, bei denen bauliche Veränderungen oft nicht möglich oder gewünscht sind. Laut Hersteller lässt sich das System ohne handwerkliche Eingriffe montieren und ist innerhalb kurzer Zeit betriebsbereit.
Ring Intercom Video ergänzt die bisher erhältliche Audio-Version (Ring Intercom Audio) um eine Livebild-Funktion. Damit lässt sich der Eingangsbereich eines Wohnhauses aus der Ferne einsehen. Über die zugehörige App oder kompatible Smart Displays von Amazon kann mit Personen vor der Haustür gesprochen und bei Bedarf die Tür auch entriegelt werden.
Support für Paketzusteller
Ein zentrales Element der neuen Lösung ist die Möglichkeit, den Türöffner aus der Ferne zu bedienen. So können Besucher auch dann eingelassen werden, wenn man selbst gerade nicht zu Hause ist. Zusätzlich erlaubt das System autorisierten Zustelldiensten einen zeitlich begrenzten Zugang. Diese Option ist vor allem für Paketzustellungen gedacht, bei denen der Empfang ohne direkte Anwesenheit erfolgen soll.
Um zu prüfen, ob die Nachrüstlösung mit der eigenen Gegensprechanlage kompatibel ist, lohnt sich ein Blick in den Kompatibilitätscheck, der direkt auf der Produktseite unter der Preisangabe angeboten wird.
Kunden, die bereits ein Intercom-Audiomodul im Einsatz haben, können auf die neue Version umsteigen und dafür Amazons Trade-In-Programm nutzen. Der Einführungspreis liegt bei 69,99 Euro. Ab Anfang Dezember wird das Gerät regulär für 99,99 Euro angeboten. Das Audiomodul wird im Zuge der Markteinführung der neuen Variante nun dauerhaft für 79,99 Euro verkauft.
Wenn’s genauso „gut“ funktioniert wie intercom Audio … na dann gute Nacht.
Wenn’s denn überhaupt mal geht, ist es asynchron und mit einem Delay, was einfach nicht geht
Scheiß WLAN-Verbindung? Das ist wohl eher der Grund. Hatte das auch, dann nen Repeater in der Nähe platziert und es funktioniert wunderbar.
Meine funktioniert wie ein Traum am Anfang ein Albtraum jetzt super. Nur die Amazon Lieferer benutzen den Zugang nicht weil es Fremdfahrer sind.
Also unsere funktionierte auch nicht plug und play, weil die Audioqualität schlecht war, aber Amazon/ring hat sogar mehrfach ein Team aus zwei Technikern rausgeschickt, die die Leitung und alles untersucht haben. Daraufhin habe ich (zusätzlich) ein hardwaretechnisch angepasstes Gerät erhalten. So einen guten Support hatte ich noch bei keinem Gerät – und besonders bei einem 40-€-Artikel!
Bei mir konnte ich das nicht integrieren obwohl das alte Siedle oder was das war kompatibel ist. Ein Öffnen ist nicht möglich, eine Kommunikation ist nicht möglich. Das einzigste was tatsächlich funktioniert ist dass es klingelt. Teurer Spaß dafür, dass es mit der Kamera besser wird, keine Ahnung. Das einzige was ist ist der Support damals war wirklich gut und hat mehr als einmal geholfen und auch fünf mal nachgefragt. Wir konnten das Problem aber trotzdem nicht lösen.
Trade In für das alte Ring Intercom Audio ist nicht möglich, es wird in der Auswahl nicht angezeigt – oder gibt es dafür einen anderen Weg?
Alt + F4
Ich sehe es auch nicht.
Exakt. Es sind nicht alle Ring-Produkte qualifiziert. Das Intercom Audio ist vom Tade-In ausgeschlossen. Für qualifizierte und mit dem Amazon-Konto verknüpfte Ring-Produkte läuft es dann wie folgt: Kostenlos einsenden, Wert wird geschätzt, Gutschein in Höhe des geschätzten Wertes wird auf das Amazon-Konto gebucht plus 20% Rabatt auf die nächste Bestellung eines Ring Produkts.
Das alte Audio Teil war ne Katastrophe. Und kommt mir jetzt nicht mit wlan, das Teil hing direkt neben dem
Router. Der lag war so derbe, das hat garnix gebracht
Support abgefragt?
Bei uns kamen Techniker raus, war aber ein anderes Problem.
Weiss jemand ob man dann den Videofeed bspw. von einer Aqara Videodoorbell G410 verbinden kann oder muss das zwingend eine von Ring sein?
Leider gibt es immer noch keinen neuen Nuki Opener, sonst würde ich vom Ring Intercom gerne wechseln.
+1
Es wäre cool, wenn man etwas für die Bus-Systeme von Busch Jäger kommen würde, da geht ja weder Nuki noch Ring Intercom :(