Ring Intercom Video zum Nachrüsten: Für Gegensprechanlagen mit Video

Mit dem Ring Intercom Video führt die für ihre Kameras bekannte Amazon-Marke eine Zusatzlösung für bestehende Gegensprechanlagen ein, die bereits über eine lokale Videofunktion verfügen.

Für Mehrparteienhäuser und bestehende Anlagen

Das Zubehör zum Nachrüsten richtet sich insbesondere an Nutzerinnen und Nutzer in Mehrfamilienhäusern, bei denen bauliche Veränderungen oft nicht möglich oder gewünscht sind. Laut Hersteller lässt sich das System ohne handwerkliche Eingriffe montieren und ist innerhalb kurzer Zeit betriebsbereit.

Ring Intercom Video ergänzt die bisher erhältliche Audio-Version (Ring Intercom Audio) um eine Livebild-Funktion. Damit lässt sich der Eingangsbereich eines Wohnhauses aus der Ferne einsehen. Über die zugehörige App oder kompatible Smart Displays von Amazon kann mit Personen vor der Haustür gesprochen und bei Bedarf die Tür auch entriegelt werden.

Support für Paketzusteller

Ein zentrales Element der neuen Lösung ist die Möglichkeit, den Türöffner aus der Ferne zu bedienen. So können Besucher auch dann eingelassen werden, wenn man selbst gerade nicht zu Hause ist. Zusätzlich erlaubt das System autorisierten Zustelldiensten einen zeitlich begrenzten Zugang. Diese Option ist vor allem für Paketzustellungen gedacht, bei denen der Empfang ohne direkte Anwesenheit erfolgen soll.

Um zu prüfen, ob die Nachrüstlösung mit der eigenen Gegensprechanlage kompatibel ist, lohnt sich ein Blick in den Kompatibilitätscheck, der direkt auf der Produktseite unter der Preisangabe angeboten wird.

Kunden, die bereits ein Intercom-Audiomodul im Einsatz haben, können auf die neue Version umsteigen und dafür Amazons Trade-In-Programm nutzen. Der Einführungspreis liegt bei 69,99 Euro. Ab Anfang Dezember wird das Gerät regulär für 99,99 Euro angeboten. Das Audiomodul wird im Zuge der Markteinführung der neuen Variante nun dauerhaft für 79,99 Euro verkauft.