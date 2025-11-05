Das kommt mit iOS 26.2: Viele Neuerungen in erster Beta

Knappe 24 Stunden nach der Freigabe von iOS 26.1 hat Apple mit dem Beta-Test von iOS 26.2 begonnen. Ein Update das uns bereits im kommenden Monat erreicht und dann auch die Live-Übersetzung für AirPods-Nutzer in Europa einführen wird.

Erweiterte Erinnerungen und Designoptionen

Apple nimmt mit dem Update Anpassungen an der Erinnerungen-App vor. So lassen sich künftig Erinnerungen mit einem Alarmton hinterlegen, der deutlich lauter und eindringlicher ausfällt als bisherige Hinweise. Diese Alarme sollen auch bei aktivierten Fokus-Modi hörbar sein.

Darüber hinaus führt Apple eine neue Einstellung für den Sperrbildschirm ein, mit der sich der Transparenzeffekt der Uhranzeige individuell anpassen lässt. Das sogenannte Liquid-Glass-Design kann nun je nach gewähltem Schrifttyp unterschiedlich stark wirken.

Überarbeitete Bewertung des Schlafverhaltens

Zudem überarbeitet Apple die Schlafanalyse. Die bisher höchste Bewertungskategorie „Excellent“ wird durch die neue Bezeichnung „Very High“ ersetzt. Gleichzeitig wurden die Schwellenwerte zur Einordnung in die unterschiedlichen Bewertungsstufen angepasst. Apple reagiert damit auf Rückmeldungen, die eine zu großzügige Vergabe hoher Schlafwerte kritisierten.

KI-Funktionen für die Podcasts-App

Die Podcast-App auf dem iPhone erhält erstmals Unterstützung durch neue KI-Funktionen. Diese sollen künftig automatisch Kapitel in Podcasts erkennen, Verweise auf andere Episoden herausfiltern und Links zu genannten Sendungen bereitstellen.

Hiesige AirPods-Nutzer erhalten mit iOS 26.2 wie eingangs angesprochen ebenfalls neue Möglichkeiten. Die bereits angekündigte Übersetzungsfunktion für Gespräche in Echtzeit soll ab Dezember in den Ländern der Europäischen Union freigeschaltet werden. Voraussetzung ist ein aktuelles AirPods-Modell sowie ein iPhone mit Unterstützung für Apple Intelligence.