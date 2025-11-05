DJI launcht Osmo Mobile 8: iPhone-Gimbal in neuer Generation

Nur wenige Monate nach dem Marktstart des Osmo Mobile 7, den wir im Frühjahr ausführlich auf ifun.de vorgestellt haben, präsentiert DJI bereits die nächste Generation seines Smartphone-Gimbals. Der neue Osmo Mobile 8 erweitert die Funktionen des Vorgängers unter anderem um eine vollständige 360-Grad-Schwenkachse, systemübergreifende Objektverfolgung und ein Zubehörmodul mit Licht- und Audiofunktionen.

Damit richtet sich das Gerät erneut an Nutzer, die unterwegs möglichst flexibel und stabil für Social Media, Vlogs oder Livestreams filmen möchten.

Mehr Beweglichkeit, smartere Zielverfolgung

Kernstück des Osmo Mobile 8 ist die erstmals unterstützte 360-Grad-Horizontaldrehung. Diese erlaubt fließende Schwenks und Panoramaaufnahmen ohne mechanische Begrenzung. Der überarbeitete Handgriff erleichtert Aufnahmen aus Bodennähe, ein integrierter Teleskopstab und ein klappbares Stativ erhöhen die Flexibilität beim Aufstellen und Filmen.

Für die automatische Zielverfolgung stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Neben der ActiveTrack-Funktion innerhalb der DJI-Mimo-App unterstützt das neue Modell auch Apple DockKit. Damit kann auf iPhones direkt in der Kamera-App oder in kompatiblen Anwendungen eine automatische Motivverfolgung aktiviert werden.

Zusätzlich erkennt das neue Multifunktionsmodul des Osmo Mobile 8 nicht nur Menschen, sondern auch Tiere wie Hunde und Katzen. Es lässt sich per Magnetclip befestigen und funktioniert unabhängig von der App in gängigen Kamera- oder Streaming-Anwendungen.

Licht, Ton und Gestensteuerung per Modul

Das Multifunktionsmodul erweitert das Gimbal nicht nur um eine LED-Leuchte mit einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur, sondern auch um einen integrierten Audioempfänger. Dieser ist mit verschiedenen drahtlosen Mikrofonlösungen von DJI kompatibel und bietet damit eine Lösung für Nutzer, die auch beim Ton auf kabellose Systeme setzen möchten.

Zusätzlich können über einfache Handgesten verschiedene Funktionen gesteuert werden. So startet das Heben der Handfläche das Tracking, ein „V“-Zeichen löst ein Foto aus und eine doppelte „L“-Geste passt den Bildausschnitt an.

Der Osmo Mobile 8 wiegt 370 Gramm, bietet eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden und kann unterwegs auch als Powerbank dienen. Das Gerät ist ab sofort für 159 Euro erhältlich. Der Vorgänger wird aktuell für rund 85 Euro angeboten.