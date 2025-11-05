Erstmals mit vollständiger 360-Grad-Schwenkachse
DJI launcht Osmo Mobile 8: iPhone-Gimbal in neuer Generation
Nur wenige Monate nach dem Marktstart des Osmo Mobile 7, den wir im Frühjahr ausführlich auf ifun.de vorgestellt haben, präsentiert DJI bereits die nächste Generation seines Smartphone-Gimbals. Der neue Osmo Mobile 8 erweitert die Funktionen des Vorgängers unter anderem um eine vollständige 360-Grad-Schwenkachse, systemübergreifende Objektverfolgung und ein Zubehörmodul mit Licht- und Audiofunktionen.
Damit richtet sich das Gerät erneut an Nutzer, die unterwegs möglichst flexibel und stabil für Social Media, Vlogs oder Livestreams filmen möchten.
Mehr Beweglichkeit, smartere Zielverfolgung
Kernstück des Osmo Mobile 8 ist die erstmals unterstützte 360-Grad-Horizontaldrehung. Diese erlaubt fließende Schwenks und Panoramaaufnahmen ohne mechanische Begrenzung. Der überarbeitete Handgriff erleichtert Aufnahmen aus Bodennähe, ein integrierter Teleskopstab und ein klappbares Stativ erhöhen die Flexibilität beim Aufstellen und Filmen.
Für die automatische Zielverfolgung stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Neben der ActiveTrack-Funktion innerhalb der DJI-Mimo-App unterstützt das neue Modell auch Apple DockKit. Damit kann auf iPhones direkt in der Kamera-App oder in kompatiblen Anwendungen eine automatische Motivverfolgung aktiviert werden.
Zusätzlich erkennt das neue Multifunktionsmodul des Osmo Mobile 8 nicht nur Menschen, sondern auch Tiere wie Hunde und Katzen. Es lässt sich per Magnetclip befestigen und funktioniert unabhängig von der App in gängigen Kamera- oder Streaming-Anwendungen.
Licht, Ton und Gestensteuerung per Modul
Das Multifunktionsmodul erweitert das Gimbal nicht nur um eine LED-Leuchte mit einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur, sondern auch um einen integrierten Audioempfänger. Dieser ist mit verschiedenen drahtlosen Mikrofonlösungen von DJI kompatibel und bietet damit eine Lösung für Nutzer, die auch beim Ton auf kabellose Systeme setzen möchten.
Zusätzlich können über einfache Handgesten verschiedene Funktionen gesteuert werden. So startet das Heben der Handfläche das Tracking, ein „V“-Zeichen löst ein Foto aus und eine doppelte „L“-Geste passt den Bildausschnitt an.
Der Osmo Mobile 8 wiegt 370 Gramm, bietet eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden und kann unterwegs auch als Powerbank dienen. Das Gerät ist ab sofort für 159 Euro erhältlich. Der Vorgänger wird aktuell für rund 85 Euro angeboten.
Lohnt sich sowas auch für ein aktuelles iPhone? Habe mal gelesen, dass sich das nicht gut mit dem integrierten optischen Antiverwackler verträgt. Hat jemand Praxiserfahrungen.
Ich habe den aktuellen Gimbal von Insta360, welcher mit dem Osmo vergleichbar ist und ein iPhone 16pro. Diese Kombination funktioniert prima. Ich nutze die Ausrüstung für Videos im Urlaub und bin sehr zufrieden.
Insta hat aktuell in meinen Augen die Nase vorne und DJI muss da aufholen.
Würde aktuell auch den Insta empfehlen was Preis-Leistung angeht.
Vielen Dank!
Hat schon jemand Erfahrung oder eine Meinung zum Vergleich DJI Osmo Mobile 7P und dem 8’er?
Die neu hinzugekommenen Features klingen für mich alle so, dass der 8er Osmo jetzt mit dem Insta360 Gimbal vergleichbar ist. Alle genannten neuen Funktionen hat der Insta schon.
@tim keine Ahnung welchen ich habe glaube OM5, aber das gilt schon lange nicht mehr der OIS.
Funktioniert tadellos, liegt bei mir trotzdem nur im Schrank.
Mir ist aufgefallen man muss das ja auch noch nachbearbeiten, was da raus kommt. Beim Kauf war ich da wohl nicht so ehrlich zu mir :-D
Vielen Dank!
Frage in die Runde:
Ich habe bisher keine Erfahrung mit solchen Geräten und mich würde interessieren, ob man die Motivverfolgung auch im Selbstauslöser Modus starten kann?
Mit anderen Worten, ich würde das iPhone auf Gimbal setzen und wie auf Stativ eine Videoaufnahme starten wollen, die uns beim Training verfolgt.
Danke im voraus
Schau dir mal die Produktbeschreibung vom Insta360 Flow 2 Pro an da ist das genau erklärt :-)
Genau solche Szenarien beherrscht der Insta. Ob das der Osmo8 jetzt auch kann, wird dir dessen Werbung verraten.
Seitdem es den Sportmodus gibt, sehe ich keine Verwendung mehr dafür. Die Auflösung ist hoch genug und man ist innerhalb einer Sekunde startklar.
wie aktiviert mann denn Sportmodus?