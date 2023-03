Ring Intercom jetzt mit „virtuellen Gastschlüsseln“ für die Haustür

Wird die Türöffnerfunktion verwendet, so erhalten Besitzer beziehungsweise mit Administratorrechten ausgestattete gemeinsame Nutzer jedesmal in Echtzeit eine Benachrichtigung. Zudem wird die Benutzung der virtuellen Schlüssel inklusive Uhrzeit und Benutzername im Ereignisprotokoll vermerkt.

Mit Ring Intercom bietet die Amazon-Tochter Ring seit Ende vergangenen Jahres auch hierzulande die Möglichkeit, klassische Türsprechanlagen in Eigenregie mit dem Smartphone zu verknüpfen. Klingelt es an der Tür, muss man nicht mehr zum Hörer an der Wand laufen, sondern kann die Sprechanlage wie auch den Türöffner alternativ per App oder auch ein Echo-Gerät bedienen.

