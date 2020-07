Rezeptverwaltung Körbchen: Kochanleitungen auf dem iPhone sammeln

Drei Jahre ist es her, seit wir den Rezeptmanager Körbchen erstmals vorgestellt haben. Mittlerweile ist die aus Nordfriesland stammende App deutlich gewachsen und bietet unter anderem die Möglichkeit zur Verwendung gemeinsam mit anderen Nutzern.

Körbchen sammelt Rezepte und fungiert gleichzeitig als Kochbuch und Einkaufsliste. Neue Rezepte lassen sich per Texteingabe, aber auch direkt von anderen Internetseiten oder als Scan importieren. Für besseren Überblick kann man die selbst gesammelten Rezepte in eigenen „Kochbüchern“ verwalten. Die Zutaten einzelner Rezepte kann man direkt auf eine Einkaufsliste schieben. Disziplinierte Menschen können in der Körbchen-App sogar einen kalendarischen Kochplan führen. Optional besteht die Möglichkeit zur Registrierung und damit der gemeinsamen Verwendung einer Rezeptsammlung mit anderen Nutzern.

Das Finanzierungsmodell der App ist klar strukturiert. Körbchen steht als kostenloser Download mit Basisfunktionen zur Verfügung. Wer die eingeblendete Werbung nicht sehen und zudem die Funktionen Kochbücher, Essensplan, Scannen von gedruckten Rezepten und PDF-Export von Rezepten verwenden will, steigt gegen 6,99 Euro auf die Premiumversion um.

Rezeptverwaltung Körbchen – Aktuelle Funktionen:

Entdecken/Rezeptsuche: Neuer Tab, der direkt Rezepte von Rezeptseiten zeigt. Es werden erstmal Rezepte angezeigt, die von anderen Nutzern schonmal importiert wurden. Es gibt auch eine Suche, die auf einer Google-Suche aufsetzt. Alles wird nativ in der App angezeigt, so dass man nicht mehr hässliche, langsame und werbeüberladene Seiten anschauen muss.

Tablet-Optimierte Layouts

Essensplaner (man kann auch direkt aus dem Planer eine Einkaufsliste erstellen)

Kochbücher: Kochbücher sind praktisch Ordner von Rezepten und bieten mehr Übersichtlichkeit für große Sammlungen.

Einscannen von gedruckten Rezepten

Registrierung vorhanden (sehr praktisch auch für die Nutzung im Haushalt mit mehreren Geräten und einem geteilten Account)