Google Maps will Fahrrad-Navigation deutlich verbessern

Google Maps kümmert sich derzeit verstärkt auch um Fahrradfahrer. Die Entwickler wollen in den kommenden Monaten mehrere Hunderttausend neue Radwege in die App integrieren.

Die korrekte Anzeige von Fahrradrouten erlangt gerade mit Blick auf das veränderte Nutzerverhalten in Corona-Zeiten deutlich mehr Relevanz als zuvor. Google will schneller auf aktuellen Änderungen reagieren. Zudem sollen intelligente Mechanismen die Optimierung der Routenberechnung unterstützen. Beispielsweise vergleicht Google Maps während der Routenberechnung auch verschiedene Optionen und versucht, durch die Berücksichtigung von Treppen, Tunnels oder auch der Fahrbahnoberfläche die jeweils angenehmere Fahrstrecke zu finden.

Fahrrad-Navigation mit Echtzeit-Verleihinfos

Zunächst außerhalb von Deutschland ermöglicht Google nun auch die Routenberechnung unter Einbeziehung von Fahrrad-Verleihstation und zeigt dabei auch in Echtzeit an, ob für das geliehene Fahrrad ausreichend freie Abstell-Docks zur Verfügung stehen. Von dort wird man dann zu Fuß bis zum eigentlichen Ziel weiter geführt. Teils sind auch die für die Fahrradleihe nötigen Apps gleich direkt in Google Maps verlinkt.

Zum Start steht die neue Funktion in den unten gelisteten Städten zur Verfügung. Google zufolge sollen in den kommenden Monaten weitere Kooperationen mit Anbietern hinzugefügt werden.