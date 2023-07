Rewind merkt sich alles: KI-Verlaufssuche erreicht das iPhone

Stellt euch vor, ihr könnten den gesamten Verlauf des mobilen Safari-Browsers auch nachträglich noch durchsuchen. Nicht nur die angesteuerten Adressen, sondern den Volltext aller aufgerufenen Webseiten. Eine Idee, die die jetzt auch für das iPhone erhältliche Mobil-Applikation Rewind umsetzen will.

Offline-Logbuch aller Interaktionen

Rewind startete als Mac-Anwendung mit einem so schlichten wie komplexen Versprechen: Der Download würde alle Interaktionen mit dem Mac mitschneiden und lokal sichern um so die Suche in gesehenen Inhalten zu ermöglichen und jederzeit ein aktuelles Logbuch verfügbar zu halten.

Nun haben die Rewind-Entwickler dieses Versprechen, in leicht abgespeckter Form, auch auf das iPhone gebracht und kümmern sich hier nicht nur um den Browser-Verlauf sondern auch um die Auswertung von Bildschirmfotos. Diese werden auf lesbare Texte und Links hin durchsucht, die mit Hilfe der Rewind-App durchsucht werden können.

Mit GPT-4 von OpenAI

Dabei integriert Rewind den Textgenerator GPT-4 von OpenAI, beantwortet Suchanfragen als mit einer Künstlichen Intelligenz, die zwar auf eure Verlaufsinhalte zugreift, die Suche in diesen aber durch einfache Konversationen mit der KI ermöglicht. „Wie viel Sahne kommt noch mal in das Nudelrezept mit Spinat, das ich in der vergangenen Woche gesehen habe?“ sollte eine der validen Fragen sein, die sich mit Rewind beantworten lassen.

Dabei betonen die Macher, dass die eigenen Daten nicht zum Training von Chat-GPT genutzt werden und alle Mitschnitte der Bildschirmfotos und des Browser-Verlaufs ausschließlich lokal gespeichert werden.

Die Kosten? Rewind lässt sich für bis zu 50 Abfragen komplett kostenlos nutzen, will Power-Nutzer anschließend jedoch ein eines von zwei Abos überführen. Rewind Basic kostet $12 pro Monat und lässt 10 Rewinds zu. Rewind Pro kostet $36 pro Monat und lässt eine unbegrenzte Anzahlt an Rewinds zu.