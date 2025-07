REWE Pay startet: Benötigtes App-Update jetzt verfügbar

Wie bereits angekündigt bietet REWE von heute an die Möglichkeit, Einkäufe auch direkt mit der hauseigenen App zu bezahlen. Die Supermarktkette hat ihre iPhone-Anwendung zu diesem Zweck um die Bezahlfunktion REWE Pay erweitert. Die Nutzung des neuen Angebots ist mit der seit heute verfügbaren Version 5.0.20 der REWE-App möglich.

Bei REWE Pay handelt es sich allerdings nicht um die Integration einer neuen Bezahlkarte in die Apple Wallet. Stattdessen wird die Bezahlung mithilfe der App der Supermarktkette und einem darin angezeigten QR-Code durchgeführt. Die REWE-Anwendung muss hierfür zunächst freigeschaltet werden. Dieser Prozess setzt voraus, dass die App mit dem persönlichen Girokonto verknüpft und dieser Vorgang durch eine einmalige Authentifizierung direkt an der Supermarktkasse bestätigt wird.

Aktivierung an der Kasse erforderlich

Nach dem Update der REWE-Anwendung auf die aktuelle Version findet sich der Punkt „REWE Pay aktivieren“ in den persönlichen Kontoeinstellungen der App. Dort wird dann auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Aktivierung angezeigt. Die Freischaltung setzt voraus, dass das Telefon einmalig mit der eigenen Girokarte verknüpft wird. Um die Sicherheit der Funktion zu erhöhen, muss die Gesichtserkennung Face-ID für die REWE-App aktiviert sein.

REWE Pay kann in teilnehmenden Märkten sowohl an der regulären Kasse als auch an Self-Check-out-Terminals verwendet werden. Neben „echten“ REWE-Märkten lässt sich REWE Pay auch in teilnehmenden Nahkauf-Filialen verwenden.

Der Onlineshop von REWE ist bislang allerdings von der Möglichkeit zur Verwendung von REWE Pay ausgeschlossen. Die Sprachregelung des Anbieters lässt allerdings vermuten, dass diese Option zeitnah folgt. Im Wortlaut heißt es nur, dass Online-Einkäufe bei REWE aktuell nicht auf diese Weise bezahlt werden können.

REWE betont hohe Sicherheitsstandards

REWE betont, dass im Zusammenhang mit der Bereitstellung der neuen Bezahlfunktion sehr hohe Sicherheitsstandards gelten. So ist REWE Pay beispielsweise gerätegebunden und lässt sich auch dann nicht auf Fremdgeräten verwenden, wenn man dort per Benutzerkonto angemeldet ist. Zudem werde der sogenannte Payment Token regelmäßig aktualisiert, um einen missbräuchlichen Gebrauch der im App-Code enthaltenen Zahlungsinformationen zu verhindern.