Meta will Dokumentenscanner in WhatsApp integrieren

Meta will seine Messenger-App WhatsApp offenbar um einen Dokumenten-Scanner erweitern. Die Funktion ist bereits für erste Beta-Tester der Android-Version der App verfügbar. Es ist davon auszugehen, dass iOS-Nutzer im Anschluss an eine Freigabe für Android ebenfalls in den Genuss dieser Funktion kommen.

Das auf den WhatsApp-Messenger spezialisierte Blog WABetaInfo berichtet über die in die aktuelle Beta-Version von WhatsApp für Android integrierte Neuerung. Die Scan-Funktion unterscheidet sich demnach nicht wesentlich von auf dieses Thema spezialisierten Apps. Ziel der Neuerung ist es offenbar, den Austausch von Dokumenten mithilfe von WhatsApp zu vereinfachen, ohne dabei auf zusätzliche Anwendungen zurückgreifen zu müssen.

Mit der Freigabefunktion verknüpft

Im Rahmen des Android-Tests ist die neue Funktion in die bestehende Dokumentenfreigabe von WhatsApp eingebettet. Nutzer, bei denen das Feature bereits freigeschaltet wurde, sehen in den Auswahloptionen zum Versenden von Dokumenten nun zusätzlich den Punkt „Dokument scannen“. Wird dieser angewählt, öffnet sich direkt die Kameraansicht, in der eine Live-Vorschau bei der Ausrichtung des Dokuments unterstützen soll. Die Aufnahme kann wahlweise manuell oder automatisch erfolgen.

Wählt man den automatischen Modus, so versucht WhatsApp, die Ränder des Dokuments zu erkennen und das Bild selbstständig aufzunehmen. Um mehr Kontrolle über das Ergebnis zu erhalten, verwendet man stattdessen die manuelle Scanfunktion. Dies ist wie beim Scannen mit den auf diesen Bereich spezialisierten Apps insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen oder vor unruhigem Hintergrund von Vorteil.

Verschlüsselter Versand als PDF

Nach der Aufnahme wird das Dokument automatisch in ein PDF-Dokument umgewandelt. Diese Konvertierung erfolgt lokal auf dem Endgerät und nutzt laut WhatsApp bestehende Android-Schnittstellen zur Dokumentenerfassung. Das fertige PDF kann anschließend wie gewohnt über einen Einzel- oder Gruppenchat verschickt werden.

Die bei WhatsApp standardmäßig aktive Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll auch im Zusammenhang mit dieser Funktion sicherstellen, dass nur der Absender und der Empfänger Zugriff auf die Datei erhalten.