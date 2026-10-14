Revolut Mobile: Neobank startet eigenen Mobilfunktarif

Die Neobank Revolut bietet jetzt auch einen eigenen Mobilfunktarif an. Unter dem Namen Revolut Mobile können Kunden des Unternehmens für monatlich 14,99 Euro telefonieren und im Internet surfen. Der Tarif nutzt das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland.

Revolut Mobile wird der Ankündigung zufolge ausschließlich in Deutschland angeboten. Die Bank zählt hier laut eigenen Aussagen rund drei Millionen Kunden. Der Tarif lässt sich direkt über die Revolut-App buchen und verwalten. Eine separate Anwendung ist dafür nicht erforderlich. Der Tarif wird als eSIM bereitgestellt und lässt sich damit ohne physische SIM-Karte aktivieren. Eine längere Vertragsbindung gibt es nicht.

120 GB Datenvolumen für 14,99 Euro

Für den Monatspreis von 14,99 Euro erhalten Nutzer 120 GB Datenvolumen mit einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 100 Mbit/s. Nach Verbrauch des Datenvolumens lässt sich die Internetverbindung ohne Aufpreis weiternutzen. Die Geschwindigkeit wird dann allerdings auf maximal 2 Mbit/s reduziert.

Keine Ahnung, warum hier 12,50 Euro stehen – offiziell liegt der Monatspreis bei 14,99 Euro

Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sind unbegrenzt im Tarif enthalten. Für die Nutzung im EU-Ausland stehen monatlich 40 GB Datenvolumen zur Verfügung.

VIP-Rufnummern, Messaging-Pass und NordVPN

Kunden können eine neue Rufnummer erhalten, ihre bisherige Nummer mitnehmen oder eine Rufnummer aus einem sogenannten VIP-Pool auswählen. Für die Nutzung von Messengern außerhalb der EU-Roamingzone ist zudem ein sogenannter Messaging-Pass mit monatlich 1 GB Datenvolumen bei reduzierter Geschwindigkeit enthalten. Darüber hinaus soll NordVPN ohne zusätzliche Kosten genutzt werden können.

Mit dem neuen Angebot erweitert Revolut sein bisher vor allem auf Finanzdienstleistungen ausgerichtetes Geschäft. Auch andere Finanzdienstleister versuchen zunehmend, mit zusätzlichen Angeboten für ihre bestehenden Kunden neue Einnahmequellen zu erschließen.