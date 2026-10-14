120 GB für monatlich 14,99 Euro
Revolut Mobile: Neobank startet eigenen Mobilfunktarif
Die Neobank Revolut bietet jetzt auch einen eigenen Mobilfunktarif an. Unter dem Namen Revolut Mobile können Kunden des Unternehmens für monatlich 14,99 Euro telefonieren und im Internet surfen. Der Tarif nutzt das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland.
Revolut Mobile wird der Ankündigung zufolge ausschließlich in Deutschland angeboten. Die Bank zählt hier laut eigenen Aussagen rund drei Millionen Kunden. Der Tarif lässt sich direkt über die Revolut-App buchen und verwalten. Eine separate Anwendung ist dafür nicht erforderlich. Der Tarif wird als eSIM bereitgestellt und lässt sich damit ohne physische SIM-Karte aktivieren. Eine längere Vertragsbindung gibt es nicht.
120 GB Datenvolumen für 14,99 Euro
Für den Monatspreis von 14,99 Euro erhalten Nutzer 120 GB Datenvolumen mit einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 100 Mbit/s. Nach Verbrauch des Datenvolumens lässt sich die Internetverbindung ohne Aufpreis weiternutzen. Die Geschwindigkeit wird dann allerdings auf maximal 2 Mbit/s reduziert.
Keine Ahnung, warum hier 12,50 Euro stehen – offiziell liegt der Monatspreis bei 14,99 Euro
Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sind unbegrenzt im Tarif enthalten. Für die Nutzung im EU-Ausland stehen monatlich 40 GB Datenvolumen zur Verfügung.
VIP-Rufnummern, Messaging-Pass und NordVPN
Kunden können eine neue Rufnummer erhalten, ihre bisherige Nummer mitnehmen oder eine Rufnummer aus einem sogenannten VIP-Pool auswählen. Für die Nutzung von Messengern außerhalb der EU-Roamingzone ist zudem ein sogenannter Messaging-Pass mit monatlich 1 GB Datenvolumen bei reduzierter Geschwindigkeit enthalten. Darüber hinaus soll NordVPN ohne zusätzliche Kosten genutzt werden können.
Mit dem neuen Angebot erweitert Revolut sein bisher vor allem auf Finanzdienstleistungen ausgerichtetes Geschäft. Auch andere Finanzdienstleister versuchen zunehmend, mit zusätzlichen Angeboten für ihre bestehenden Kunden neue Einnahmequellen zu erschließen.
12,50€ ist der Preis für Kunden die sich damals auf die Warteliste haben setzten lassen und die als Early Birds bis spätestens 28.10.2026 abschließen.
Ich hatte mich im Vorfeld auf die Warteliste gesetzt und den Tarif heute aktiviert. Die 12,50 € monatlich kann ich aus meiner Auftragsbestätigung bestätigen.
Ist zwar keine Flat, wie man auf dem ersten Blick sieht, denn nach 120 GB wird gedrosselt. Allerdings auf 2 MBit. Ich hatte mal bei o2 einen Tarif, der auf 1 MBit gedrosselt wurde. Ich muß sagen, damit läßt es sich wenigstens leben, die sonst üblichen 64 KBit oder wie viel das sonst sein mag, da geht nix.
Wie sieht es eigentlich mit Multi-SIM aus? Für die Uhr, das iPad oder einen mobilen VPN-Router?
Keine MultiSIM
Na dann ist es ja für Apple Watch-User unpraktisch
Eine Frage : warum ?
Noch eine frage: warum nicht?
Weil es schon haufenweise Anbieter am Markt gibt und wenn ich mich bei so einem vertraglich binde, die Frage ist, wie lange dieser dann bestehen bleibt
Und wo finde ich das in der App? Da hier ja nicht steht, wann es startet und zudem von euch sogar ein Screenshot aus dem Bestellprozess vorhanden ist, muss ich ja davon ausgehen, dass es bereits verfügbar ist.
Schrittweiser Rollout gestartet
Revolut Mobile startet ab sofort und wird in den kommenden Wochen schrittweise für alle Kunden in Deutschland innerhalb der App freigeschaltet.
Danke dir!
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