Pendeltage: Büro- und Homeoffice-Tage für die Steuer erfassen

Wer regelmäßig zwischen Büro und Homeoffice wechselt, muss spätestens bei der Steuererklärung wissen, an welchen Tagen er zur Arbeit gefahren ist und wann er von zu Hause gearbeitet hat. Die iPhone-App Pendeltage soll dabei helfen, diese Informationen über das Jahr hinweg zu erfassen und die entsprechenden Steuerpauschalen zu berechnen.

Die App funktioniert wie eine digitale Stempelkarte. Neben Büro- und Homeoffice-Tagen lassen sich auch Urlaubs- und Krankheitstage sowie Dienstreisen erfassen. Noch nicht erfasste Arbeitstage werden in einer Übersicht gesammelt und können später nachgetragen werden.

Für regelmäßig wiederkehrende Arbeitsabläufe lassen sich mehrere Tage gleichzeitig bearbeiten. So lässt sich beispielsweise festlegen, dass grundsätzlich mittwochs im Homeoffice gearbeitet wird. Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage des jeweiligen Bundeslandes berücksichtigt die App automatisch.

Fahrtkosten und Homeoffice-Pauschale im Blick

Anhand der erfassten Arbeitstage berechnet die App die möglichen Steuerabzüge. Dabei werden die seit 2026 geltende Entfernungspauschale von 38 Cent pro Kilometer sowie die Homeoffice-Pauschale von sechs Euro für maximal 210 Tage im Jahr berücksichtigt.

Die errechneten Beträge werden mit dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro verglichen. Damit lässt sich abschätzen, ob die erfassten Fahrt- und Homeoffice-Kosten allein bereits über diesem Betrag liegen. Bei Änderungen der gesetzlichen Vorgaben lassen sich die hinterlegten Pauschalen manuell anpassen.

Zusatzfunktionen für einmalig 1,99 Euro

Die Grundfunktionen der App sind kostenlos nutzbar. Für einmalig 1,99 Euro lassen sich mit der Pro-Version zusätzliche Funktionen freischalten.

Die Pro-Version kann Bürotage anhand des Arbeitsorts automatisch erkennen und bei fehlenden Einträgen Erinnerungen verschicken. Hinzu kommen Widgets für den Home- und Sperrbildschirm, zusätzliche Auswertungen und eine Exportfunktion für PDF- und CSV-Dateien.