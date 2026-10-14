Vollversion kostet einmalig 1,99 Euro
Pendeltage: Büro- und Homeoffice-Tage für die Steuer erfassen
Wer regelmäßig zwischen Büro und Homeoffice wechselt, muss spätestens bei der Steuererklärung wissen, an welchen Tagen er zur Arbeit gefahren ist und wann er von zu Hause gearbeitet hat. Die iPhone-App Pendeltage soll dabei helfen, diese Informationen über das Jahr hinweg zu erfassen und die entsprechenden Steuerpauschalen zu berechnen.
Die App funktioniert wie eine digitale Stempelkarte. Neben Büro- und Homeoffice-Tagen lassen sich auch Urlaubs- und Krankheitstage sowie Dienstreisen erfassen. Noch nicht erfasste Arbeitstage werden in einer Übersicht gesammelt und können später nachgetragen werden.
Für regelmäßig wiederkehrende Arbeitsabläufe lassen sich mehrere Tage gleichzeitig bearbeiten. So lässt sich beispielsweise festlegen, dass grundsätzlich mittwochs im Homeoffice gearbeitet wird. Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage des jeweiligen Bundeslandes berücksichtigt die App automatisch.
Fahrtkosten und Homeoffice-Pauschale im Blick
Anhand der erfassten Arbeitstage berechnet die App die möglichen Steuerabzüge. Dabei werden die seit 2026 geltende Entfernungspauschale von 38 Cent pro Kilometer sowie die Homeoffice-Pauschale von sechs Euro für maximal 210 Tage im Jahr berücksichtigt.
Die errechneten Beträge werden mit dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro verglichen. Damit lässt sich abschätzen, ob die erfassten Fahrt- und Homeoffice-Kosten allein bereits über diesem Betrag liegen. Bei Änderungen der gesetzlichen Vorgaben lassen sich die hinterlegten Pauschalen manuell anpassen.
Zusatzfunktionen für einmalig 1,99 Euro
Die Grundfunktionen der App sind kostenlos nutzbar. Für einmalig 1,99 Euro lassen sich mit der Pro-Version zusätzliche Funktionen freischalten.
Die Pro-Version kann Bürotage anhand des Arbeitsorts automatisch erkennen und bei fehlenden Einträgen Erinnerungen verschicken. Hinzu kommen Widgets für den Home- und Sperrbildschirm, zusätzliche Auswertungen und eine Exportfunktion für PDF- und CSV-Dateien.
Entwickler: Dirk Petersen
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Top!
Danke für den Tip. Kommt direkt mit Pro zum Einsatz.
Hat das jemals schon einer überprüft ob die Angaben stimmen? Juckt doch kein Mensch. Dafür gibts beim Amt zu wenig Personal
Jam Ende wird die App noch verpflichtetend…
Super. So etwas habe ich schon lange gesucht.
Endlich hört das Zählen im Kalender auf
Werde ich testen, bisher habe ich das mit einer Excel Tabelle gelöst.
Super!!! Danke für den Tipp!
Kann man mehrere Standorte eintragen?
Bisher habe ich immer grob geschätzt
Jup, und hat bisher vollkommen ausgereicht.
Hi, ich setze hier seit Jahren schon auf die App Stempeluhr.
Diese bietet den gleichen Funktionsumfang + viel mehr.
Bin damit sehr zufrieden.
Nutze die Pro Version.
Link?
Absolut ja. Nutze ich auch schon lange in der Pro Version.
https://apps.apple.com/de/app/automatische-stempeluhr/id1069297398
Mal ehrlich.. schätzen reicht…
Als Lehrer ganz einfach- täglicher Pendeltag plus Homeofficepauschale :-).
Hä, wieso?
Nicht wirklich.
Tipp bei Zeiterfassung mit SAP:
Dann kann der Arbeitgeber auswerten und im SAP-Portal zur Verfügung stellen, an welchen Tagen eine Buchung an einem Firmenterminal erfolgte: Da war man im Büro.
Ganz komfortabel ohne zusätzliche App, oder händische Erfassung im Kalender etc.
Super Idee, werde das kostenlos von ChatGPT im Home Assistant umsetzen lassen.
Bei 1,99€ für die besprochene App lohnt der Aufwand eher nicht.
Ich kann nur die App „Arbeitszeit“ empfehlen. Die kann das auch.
https://apps.apple.com/app/id6741039498
Tolle App, super GUI – Preis absolut fair. Danke für den Tip
Mir reicht mir mein Kalender für, da zähle dich die Office-Tage zusammen und den Rest rechnet das Steuerprogramm aus, da brauch ich keine extra App für
Interessiert doch das Finanzamt eh nicht, wenn du 30 oder 60 Tage angibst. Musst es nur in einem relativen Rahmen halten…
Ich lasse mir von AI die optimale Verteilung der Tage ausrechnen.
Ist das dann Schummeln oder wird das am Jahresanfang ausgerechnet und dann so umgesetzt ?
An all die Grossmäuler die meinen, dass es das Finanzamt eh nicht interessiert: Schreibt doch bitte demnächst noch eure Steuer-ID zu euren Tricks für Steuerhinterziehung dazu. Danke! Euer zuständiges Finanzamt ist sicher an eurer kreativen Auslegung interessiert und hilft euch gerne rückwirkend bei der Korrektur der letzten Jahre!
+1
DANKE
Kleiner Tipp :
Die Faustregel 2026: Die Homeoffice-Pauschale bringt fix 6 € pro Tag (max. 210 Tage = 1.260 € im Jahr). Die Entfernungspauschale liegt seit 2026 einheitlich bei 0,38 € je Entfernungskilometer ab dem ersten Kilometer. Der Break-even liegt damit bei ca. 16 km einfacher Strecke: Wohnst du näher am Büro, ist der Homeoffice-Tag steuerlich mehr wert; pendelst du weiter, ist der Bürotag besser
Das geht auch mit der App Geofency sehr gut. https://apps.apple.com/de/app/geofency-zeiterfassung/id615538630