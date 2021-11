Revolut Junior: Apple Pay für Kinder und Teenager

Der 2015 in Großbritannien gestartete Finanzdienstleister Revolut bietet Kindern und Teenagern im Alter von 6 bis 17 Jahren jetzt die Möglichkeit zur kontaktlosen Bezahlung mit Apple Pay an. Nutzer und Nutzerinnen des „Revolut Junior“ genannten Einsteigerkontos erhalten fortan eine Debitkarte, die sich auch in iPhone-Wallet hinterlegen und für reguläre Zahlungen im Einzelhandel nutzen lässt.

Wie schon bislang behalten die Erziehungsberechtigten dabei die Kontrolle über den Geldeinsatz der Kinder und verwalten über die offizielle Revolut-App Funktionen wie „Belohnungen“, „Taschengeld“ und „Ziele“. Die Heranwachsenden nutzen ihrerseits die Revolut Junior-Applikation, um ihr Guthaben zu verwalten.

Über „Belohnungen“ lassen sich erfolgreich absolvierte Dienste der Kids in Haus und Garten finanziell vergüten, die „Taschengeld“-Funktion gestattet das regelmäßige Überweisen bestimmter Bar-Beträge, mit der „Ziele“-Funktion sollen langfristige Spar-Ziele anvisiert und erreicht werden.

Im kostenlosen Revolut-Standard-Konto lässt sich ein Junior-Kind anlegen. Wer zwei Kinder hat muss für das Plus- oder Premium-Konto 2,99 Euro bzw. 7,99 Euro hinblättern. Das monatlich 14 Euro teure Metal-Konto gestattet das Aufsetzen von bis zu fünf Revolut-Junior-Konten.

In Deutschland erst ab 16 Jahren

Während die Apple Pay-Funktion jetzt offiziell in Großbritannien, dem europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz grundsätzlich für alle Anwender zwischen 6 bis 17 Jahren gestartet ist, setzt Revolut in Deutschland eine eigene Apple-ID zur Anmeldung voraus und merkt an, dass sich Teenager in Deutschland erst „ab 16 Jahren mit einer Apple ID anmelden“ können.

Nach eigenen Angaben zählt Revolut inzwischen über 16 Millionen Kunden, die es auf über 150 Millionen Transaktionen pro Monat bringen.