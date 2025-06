Retro-Design für das iPhone 16e: Classic-Case kann auch MagSafe

Mit dem Original 2G Case bietet der Zubehörhersteller elago eine iPhone-Hülle an, die sich optisch an das erste iPhone von 2007 anlehnt. Das Case richtet sich an Nutzer des iPhone 16e, das Apple im Februar 2025 als günstigen Nachfolger der SE-Reihe sowie für den Business-Einsatz eingeführt hat. In Deutschland ist die Hülle inzwischen für 18,99 Euro erhältlich.

elago fertigt seine Hüllen nicht als Massenware, sondern entwickelt sämtliche Designs intern – vom Konzept bis zum fertigen Produkt. Dabei legt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge Wert auf passgenauen Sitz, Alltagstauglichkeit und einen möglichst stilvollen Auftritt.

Das Design des 2G Case greift die markante Zwei-Farben-Optik des ersten iPhones auf und ist in Silber und Schwarz gehalten. Für zusätzliche Authentizität sorgen angedeutete Bedienelemente wie ein Kopfhöreranschluss, ein Home-Button sowie die klassischen Lautsprecheröffnungen am unteren Rand.

Magnetring ermöglicht Nutzung von MagSafe-Zubehör

Gefertigt wird das Case aus einem Materialmix aus stoßdämpfendem TPU im Inneren und einem schützenden Polycarbonat-Rahmen außen. Dieser soll das Gerät nicht nur vor Kratzern und Stößen, sondern auch vor Staub, Öl und alltäglichen Belastungen schützen.

Ein integrierter Magnetring im Inneren der Hülle macht es möglich, MagSafe-Zubehör wie Fahrzeughalterungen oder Kartenetuis auch mit dem iPhone 16e zu verwenden.

Obwohl das iPhone selbst nicht über eingebaute Magnete verfügt, haften kompatible Zubehörteile an der Hülle. Auch kabelloses, magnetisches Laden ist möglich, jedoch ohne die 15-Watt-Schnellladefunktion über Qi2.

Die elago-Hülle ist auf das iPhone 16e zugeschnitten. Das vor rund vier Monaten vorgestellte Modell verfügt über einen USB-C-Anschluss, eine einzelne 48-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, den neuen A18-Prozessor mit Apple Intelligence und verbaut als erstes iPhone Apples eigenen Mobilfunkchip.