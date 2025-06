Elite Floodlight WiFi: Reolink kombiniert 4K-Kamera und Outdoor-Licht

Der Kamera-Anbieter Reolink hat eine neue Überwachungskamera für den Außeneinsatz vorgestellt. Das Modell mit der Bezeichnung Elite Floodlight WiFi kombiniert eine 4K-Kamera mit einem hellen Flutlicht, das nicht nur eine Leuchtkraft von bis zu 3.000 Lumen erreicht, sondern sich als dimmbares Licht mit konfigurierbaren Weißtönen auch zur regulären Außenbeleuchtung einsetzen lässt.



Die Kamera nutzt zwei Bildsensoren, deren Aufnahmen zu einer 180-Grad-Panoramaansicht zusammengeführt werden. So sollen lassen sich große Flächen ohne tote Winkel überwachen. Das Gerät richtet sich an private und gewerbliche Nutzer, die weitläufige Einfahrten, Gärten oder Parkplätze im Blick behalten wollen.

Zum Funktionsumfang gehört eine intelligente Bewegungserkennung, die Personen, Fahrzeuge und Tiere unterscheiden kann. Nutzer können dafür eigene Erkennungszonen festlegen. Überschreitungen von Linien, unerlaubtes Betreten bestimmter Bereiche oder längeres Verweilen in einer Zone können gezielt einen Alarm auslösen. Bei erkannter Bewegung aktiviert sich das Flutlicht automatisch, außerdem kann eine Sirene ertönen oder eine individuelle Sprachnachricht abgespielt werden.



Mit Wi-Fi-6 und lokalem Speicher ohne Abo

Die Kamera ist wetterfest nach IP66 zertifiziert und kann sowohl an Wänden als auch an Decken montiert werden. Die Stromversorgung erfolgt über das Stromnetz, die Verbindung ins Heimnetz erfolgt per WLAN im aktuellen Wi-Fi-6-Standard mit Unterstützung für 2,4- und 5-GHz-Bänder.

Die Speicherung der Aufnahmen ist ohne laufende Kosten möglich. Die Kamera unterstützt sowohl microSD-Karten mit bis zu 512 GB als auch eigene Netzwerkspeicher und den Reolink Home Hub des Herstellers. Eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr ist möglich.

Auflösung: 4K (8 MP)

Sichtfeld: 180 Grad Panorama

Flutlicht: 3.000 Lumen, dimmbar, 3000K bis 6000K

WLAN: Wi-Fi 6, Dual-Band (2,4/5 GHz)

Speicher: bis 512 GB microSD, Cloud, NVR, NAS

Alarme: Sirene (105 dB), Sprachmeldung, Licht

Schutzart: IP66 (außen geeignet)

Die Elite Floodlight WiFi trägt einen Listenpreis von 229,99 Euro, wird mit einem 35-Euro-Coupon zur Markteinführung aktuell aber bereits für 194,99 Euro angeboten.